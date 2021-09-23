قطر: السيولة المحلية تسجل انخفاضاً بـ1% في أغسطس

سجلت السيولة المحلية في قطر تراجعاً نسبة 1.1% خلال شهر أغسطس على أساس شهري إلى 603.4 مليار ريال.

وانخفض عرض النقد بنسبة 9.8% إلى نحو 154 مليار ريال، وذلك بعد تراجع الودائع تحت الطلب بنسبة 10.5% إلى نحو 141.6 مليار ريال، وهبوط النقد في التداول إلى 12.4 مليار ريال

وسجل في المقابل شبه النقد ارتفاعاً بنسبة 2.3%، بدعم من ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية إلى نحو 173.4 مليار ريال، وزيادة الودائع لآجل إلى 276 مليار ريال.