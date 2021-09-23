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قطر: السيولة المحلية تسجل انخفاضاً بـ1% في أغسطس

منشور 23 أيلول / سبتمبر 2021 - 07:26
السيولة المحلية تسجل انخفاضاً بـ1% في أغسطس
قطر
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سجلت السيولة المحلية في قطر تراجعاً نسبة 1.1% خلال شهر أغسطس على أساس شهري إلى 603.4 مليار ريال.

سجلت السيولة المحلية في قطر تراجعاً نسبة 1.1% خلال شهر أغسطس على أساس شهري إلى 603.4 مليار ريال.

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وانخفض عرض النقد بنسبة 9.8% إلى نحو 154 مليار ريال، وذلك بعد تراجع الودائع تحت الطلب بنسبة 10.5% إلى نحو 141.6 مليار ريال، وهبوط النقد في التداول إلى 12.4 مليار ريال

وسجل في المقابل شبه النقد ارتفاعاً  بنسبة 2.3%، بدعم من ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية إلى نحو 173.4 مليار ريال، وزيادة الودائع لآجل إلى 276 مليار ريال.

كلمات دالة:اقتصاد قطر

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