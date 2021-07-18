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قطر تخفض حيازتها من سندات الخزانة الأميركية بـ 17.6 في مايو

منشور 18 تمّوز / يوليو 2021 - 06:28
قطر تخفض حيازتها من سندات الخزانة الأميركية بـ 17.6 في مايو
تظهر بيانات مصرف قطر المركزي لشهر يونيو الماضي زيادة قطر حيازتها من سندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنسبة 13% على أساس شهري إلى نحو 25.4 مليار دولار
أبرز العناوين
انخفضت حيازة قطر من سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل في مايو الماضي بنسبة 17.6% على أساس شهري إلى 7.05 مليار دولار أميركي وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية.

انخفضت حيازة قطر من سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل في مايو الماضي بنسبة 17.6% على أساس شهري إلى 7.05 مليار دولار أميركي وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية.

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وتظهر بيانات مصرف قطر المركزي لشهر يونيو الماضي زيادة قطر حيازتها من سندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنسبة 13% على أساس شهري إلى نحو 25.4 مليار دولار، ما يمثل نحو 62% من إجمالي الاحتياطات الرسمية، وما نسبته 45% من اجمالي الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي.

كلمات دالة:اقتصاد قطر

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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