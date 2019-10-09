قطر تخفض رسوم الخدمات المقدمة الكترونياً بنسبة 20%

أعلنت قطر انها ستخفض قيمة الرسوم على الخدمات المقدمة الكترونيا للوافدين بنسبة 20% من الرسوم المقررة.

وقال وزارة الداخلية القطرية انها ستعمد على اصدار تاشيرات العمل الخاصة بالأعمال المؤقتة تتراوح مدتها بين شهر و6 أشهر ، و السماح لابناء المقيمين العمل لدى القطاع الخاص دون الحاجة الى نقل كفالتهم الى جهة العمل.

وتأتي هذه القرارات في سياق سياسة الدوحة لتحسين ظروف العاملين المقيمين في الدولة التي تستعد لاستقبال مونديال في العام 2022.

ويمثل المقيمون في قطر ما نسبته 88% من اجمالي عدد السكان البالغ 2.7 مليون نسمة من بينهم 1.1 مليون عامل ، جلهم من أبناء الجنسيات الأسيوية.