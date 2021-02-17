قطر ترفع حيازتها من سندات الخزانة الأميركية بـ 57% في 2020

زادت قطر حيازتها من سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل في العام 2020 بنسبة 57.2% على أساس سنوي إلى نحو 8 مليار دولار (29.2 مليار ريال).

وأشارت بيانات وزارة الخزانة الأميركية إلى أن قطر اشترت العام الماضي سندات طويلة الاجل بقيمة 2.9 مليار دولار.

ووفقا لبيانات مصرف قطر المركزي لشهر يناير / كانون الثاني الماضي فقد بلغ اجمالي استثمارت قطر في سندات الخزينة الأجنبية نحو 23.5 مليار دولار ( 85.6 مليار ريال).

ويمثل استثمارات قطر في أدوات الدين ( سندات واذونات أجنبية ) ما نسبته 41% من إجمالي الاحتياطات الأجنبية للدولة البالغة 56.3 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.