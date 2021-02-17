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قطر ترفع حيازتها من سندات الخزانة الأميركية بـ 57% في 2020

منشور 17 شباط / فبراير 2021 - 11:51
قطر ترفع حيازتها من سندات الخزانة الأميركية بـ 57% في 2020
قطر
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زادت قطر حيازتها من سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل في العام 2020 بنسبة 57.2% على أساس سنوي إلى نحو 8 مليار دولار (29.2 مليار ريال).

زادت قطر حيازتها من سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل في العام 2020 بنسبة 57.2% على أساس سنوي إلى نحو 8 مليار دولار (29.2 مليار ريال).

وأشارت بيانات وزارة الخزانة الأميركية إلى أن قطر اشترت العام الماضي سندات طويلة الاجل بقيمة 2.9 مليار دولار.

ووفقا لبيانات مصرف قطر المركزي لشهر يناير / كانون الثاني الماضي فقد بلغ اجمالي استثمارت قطر في سندات الخزينة الأجنبية نحو 23.5 مليار دولار ( 85.6 مليار ريال).

ويمثل استثمارات قطر في أدوات الدين ( سندات واذونات أجنبية ) ما نسبته 41% من إجمالي الاحتياطات الأجنبية للدولة البالغة 56.3 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.

 

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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