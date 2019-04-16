قطر تزيد حيازتها في سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 290%

زادت استثمارات قطر في سندات الخزانة الأمريكية خلال فبراير الماضي بنسبة 291% على أساس سنوي، إلى نحو 1.3 مليار دولار، مقارنة بـ 320 مليون دولار في الشهر المناظر من 2018، بينما ارتفعت بنسبة 3.4% على أساس شهري، وفقا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية.

هذا وبلغت استثمارات قطر في سندات و اذون الخزانة الأجنبية بنهاية فبراير الماضي 12.3 مليار دولار بزيادة نسبتها 230% عن فبراير 2018 وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي.

المزيد:

اقتصاد قطر ينمو بنسبة 2.8% خلال الربع الأول مع تضاؤل آثار الحصار

الاقتصاد القطري ينمو بنسبة 2.2% في الربع الثالث من 2018



