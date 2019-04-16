قطر تزيد حيازتها في سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 290%

منشور 16 نيسان / أبريل 2019 - 11:33
بلغت استثمارات قطر في سندات و اذون الخزانة  الأجنبية  بنهاية فبراير الماضي 12.3 مليار دولار بزيادة نسبتها 230% عن فبراير 2018
بلغت استثمارات قطر في سندات و اذون الخزانة  الأجنبية  بنهاية فبراير الماضي 12.3 مليار دولار بزيادة نسبتها 230% عن فبراير 2018
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بلغت استثمارات قطر في سندات و اذون الخزانة  الأجنبية  بنهاية فبراير الماضي 12.3 مليار دولار بزيادة نسبتها 230% عن فبراير 2018

زادت استثمارات قطر في سندات الخزانة الأمريكية خلال فبراير الماضي بنسبة 291% على أساس سنوي، إلى نحو 1.3 مليار دولار، مقارنة بـ 320 مليون دولار في الشهر المناظر من 2018، بينما ارتفعت بنسبة 3.4% على أساس شهري، وفقا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية.

هذا وبلغت استثمارات قطر في سندات و اذون الخزانة  الأجنبية  بنهاية فبراير الماضي 12.3 مليار دولار بزيادة نسبتها 230% عن فبراير 2018 وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي.

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Via SyndiGate.info


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