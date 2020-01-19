قطر تزيد حيازتها من سندات الخزانة الأميركية في نوفمبر إلى 4.4 مليار دولار

زادت قطر حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 261% على أساس سنوي لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 4.43 مليار دولار وفقا لبيانات وزارة الخزانة الأميركية .

ورفعت قطر خلال العام 2019 حيازتها من سندات الخزانة الأميركية طويلة الاجل بواقع 3.3 مليار دولار.

ووفقا لبيانات مصرف قطر المركزي فقد ارتفع اجمالي استثمارات قطر في سندات الخزانة الأجنبية في ديسمبر كانون أول الماضي إلى 22.5 مليار دولار.