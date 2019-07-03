قطر تصدر 650 تأشيرة عمل لأردنيين

التقى وزير العمل الأردني نضال فيصل البطاينة اليوم الثلاثاء، وفدا قطريا يمثل وزارتي التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والداخلية، والقطاع الخاص بهدف الإسراع في وتيرة الاستفادة من مبادرة آمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، لتوفير عشرة آلاف فرصة عمل للأردنيين في الدوحة.

وقال البطاينة، إن المشرفين على المنصة الإلكترونية في وزارة العمل يعكفون الآن على تطويرها، بحيث تخرج بحلة جديدة تتضمن محركات بحث متطورة تتيح للجانب القطري سهولة الدخول على المنصة واختيار الباحث عن العمل وفقا لحاجات صاحب العمل القطري بكل سهولة ويسر، كما تتيح للباحث عن العمل أن يسجل بياناته باللغتين العربية والإنكليزية، كما تتضمن المنصة القادمة خدمة إجراء مقابلات مباشرة بين أصحاب العلاقة.

وسيناقش الوفد القطري ممثلا بمدير عام غرفة قطر صالح بن حمد الشرقي، ومندوبي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية محمد علي المير ومحمد جمعة الكواري، ومندوب وزارة الداخلية عبد الله خليفة، آليات تطوير المنصة الإلكترونية وعددا من المواضيع الهادفة إلى الدفع قدما نحو الإسراع في عملية تشغيل الأردنيين، حسب ما هو متفق عليه.

من جهته، قال الناطق الإعلامي في وزارة العمل الأدرنية محمد الخطيب، إنه ونتيجة الجهود المشتركة بين الوزارة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر، فقد تم التعاقد مع حوالي 650 باحثاً عن العمل في مجال التعليم، من خلال المنصة الأردنية القطرية المشتركة.

وأضاف الخطيب أن وزارة العمل القطرية قد قامت بتسهيل إصدار 650 تأشيرة لأردنيين للعمل في مجال التعليم لدى المؤسسات التعليمية في دولة قطر، ووجهت عدداً من المدارس العاملة في القطاع الخاص هناك للتوجه إلى المنصة الإلكترونية، إذ تم اختيار مجموعة من المعلمين.

وبيّن الخطيب أن من وقع عليهم الاختيار قد أنهوا كافة المعاملات، وغادرت أول دفعة يوم أمس واليوم إلى دولة قطر، على أن يغادر الجميع خلال هذا الشهر، بعد الانتهاء من إجراءات الحجوزات اللازمة لهم.