قطر تعتزم استثمار 3 مليارات دولار في باكستان

أعلنت قطر قررت الأثنين عن ضخ استثمارات جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في باكستان، في صورة ودائع واستثمارات مباشرة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية نقلا عن وزير الخارجية القطري أنه بعد هذا الاستثمار فإن حجم الشراكة الاقتصادية القطرية الباكستانية سيبلغ تسعة مليارات دولار.

يأتي هذا الإعلان بعد زيارة أمير قطر لباكستان، في وقت تسعى حكومة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى تحقيق الاستقرار في الاقتصاد المترنح عبر الاقتراض من دول الخليج والمانحين الدوليين.