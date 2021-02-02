قطر تعتزم الاستحواذ على 35% من الانتاج العالمي للهيليوم في 2021

أعلنت شركة قطر غاز عن تحميل الشحنة رقم 10 آلاف من مادة الهيليوم بنهاية يناير / كانون الثاني الماضي.

وتعتبر قطر غاز الجهة المشغلة لمنشآت إنتاج الهيليوم وتخزينه وتحميله في قطر، وتقوم حاليًا بتشغيل مصنعي الهيليوم ( 1- 2 ) بطاقة إجمالية قدرها 2.2 مليار قدم مكعبة سنويا.

ومع بدء تشغيل مصنع الهيليوم ( 3 ) منتتصف العام الجاري ستستأثر قطر غاز على نحو 35 % من إنتاج الهيليوم العالمي بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 2.6 مليار قدم مكعبة قياسي سنويًا.

ويستخدم غاز الهيلوم في تطبيقات ذات قيمة عالية في العلوم والطب والصناعات عالية التقنية ، بما في ذلك أشباه الموصلات والتصوير بالرنين المغناطيسي واستكشاف الفضاء والألياف البصرية.