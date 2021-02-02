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قطر تعتزم الاستحواذ على 35% من الانتاج العالمي للهيليوم في 2021

منشور 02 شباط / فبراير 2021 - 08:24
قطر تعتزم الاستحواذ على 35% من الانتاج العالمي للهيليوم في 2021
تعتبر قطر غاز الجهة المشغلة لمنشآت إنتاج الهيليوم وتخزينه
أبرز العناوين
أعلنت شركة قطر غاز عن تحميل الشحنة رقم 10 آلاف من مادة الهيليوم بنهاية يناير / كانون الثاني الماضي.

أعلنت شركة قطر غاز عن تحميل الشحنة رقم 10 آلاف من مادة الهيليوم بنهاية يناير / كانون الثاني الماضي.

وتعتبر قطر غاز الجهة المشغلة لمنشآت إنتاج الهيليوم وتخزينه وتحميله في قطر، وتقوم حاليًا بتشغيل مصنعي الهيليوم ( 1- 2 ) بطاقة إجمالية قدرها 2.2 مليار قدم مكعبة سنويا.

ومع بدء تشغيل مصنع الهيليوم ( 3 ) منتتصف العام الجاري ستستأثر قطر غاز على نحو 35 % من إنتاج الهيليوم العالمي بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 2.6 مليار قدم مكعبة قياسي سنويًا.

ويستخدم غاز الهيلوم في تطبيقات ذات قيمة عالية في العلوم والطب والصناعات عالية التقنية ، بما في ذلك أشباه الموصلات والتصوير بالرنين المغناطيسي واستكشاف الفضاء والألياف البصرية.

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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