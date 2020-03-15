قطر توفر مخزون استراتيجي للسلع يلبي احتياجات المستهلكين في مواجهة كورونا

أكدت وزارة التجارة والصناعة في قطر، امتلاك الدولة مخزوناً استراتيجياً من المواد الغذائية والاستهلاكية يفي احتياجات المواطنين والمقيمين، بينما شهدت الأسواق حركة متزايدة على الشراء خلال الأيام الأخيرة، متأثرة بالمخاوف من تداعيات فيروس كورونا الجديد.

وقالت الوزارة، أمس، إنها تنفذ خطة محكمة لضمان استمرار تدفق السلع والخدمات والمنتجات الغذائية والتموينية في الأسواق دون انقطاع وبجودة عالية وبأسعار مناسبة.

وارتفع عدد الحالات المصابة المؤكدة بفيروس كورونا في قطر إلى 337 مصاباً، بعد أن أعلنت وزارة الصحة العامة، أمس، 17 إصابة جديدة.

وقال مدير إدارة التموين والمخزون الاستراتيجي في وزارة التجارة والصناعة، عبدالله الكواري، إن المخزون الاستراتيجي من السلع في قطر لم يتأثر نتيجة الإقبال المتزايد والازدحام في المجمعات لشراء السلع وتخزينها، لافتاً إلى أن الوزارة تمتلك منظومة متكاملة لمراقبة المخزون الاستراتيجي من السلع في الأسواق لحظة بلحظة، ورصد أي نقص في السلع وتوفيرها في أسرع وقت ممكن.

وأضاف الكواري أن سلوك بعض الأفراد والتهافت على الأسواق لتخزين السلع تصرّف خاطئ ولا يفيد بشيء سوى زيادة أرباح التجار فقط، لأن جميع السلع متوافرة، ولا توجد أزمة على الإطلاق.



وأكد في تصريح لتلفزيون قطر، مساء الجمعة، توفير الكمامات والمعقمات في جميع الصيدليات، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار هذه المنتجات يرجع إلى ارتفاع أسعارها عالمياً نتيجة الأزمة الحالية التي تمر بها دول العالم. وشدد على أن الوزارة تراقب الأسعار للتأكد من عدم استغلال التجار للوضع الراهن وإقبال المستهلكين على المستلزمات الطبية.

بدوره، أكد مدير إدارة النقل الجوي في الهيئة العامة للطيران المدني، محمد فالح الهاجري، استعداد الهيئة إلى تعليق الرحلات الجوية وإغلاق المطارات، إذا دعت الحاجة وفقاً للمستجدات وحسب تطور وانتشار فيروس كورونا، فيما أعلن مكتب الاتصال الحكومي عن تعليق إصدار سمات الدخول الفورية للقادمين من عدد من الدول الأوروبية، اعتباراً من الأحد وحتى إشعار آخر .

وذكر مكتب الاتصال الحكومي، في بيان، أن القرار يشمل تعليق إصدار سمات الدخول الفورية لحاملي جنسية كل من إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، بما في ذلك القادمون منها. ويُستثنى من هذا القرار مواطنو هذه الدول من حاملي تصاريح الإقامة، على أن يتم إخضاعهم لإجراءات الحجر الصحي المعمول بها في الدولة ولمدة 14 يوماً.

وأضاف أنه تقرر ضمن نفس الإجراءات تعليق دخول البلاد مؤقتاً لجميع المسافرين القادمين إلى قطر من السودان، سواء لحاملي سمات الدخول أو حاملي تصاريح الإقامة.