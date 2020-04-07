قطر : خطط زيادة انتاج الغاز المسال لن تقلص بأكثر من 60% في 2027

قالت قطر انها ماضية في تنفيذ برامج تطوير حقل الشمال لزيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا بحلول العام 2027 و قال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد شريد الكعبي" أن قطر لن تقلص خطط زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي المسال ، وأنها تدعم شركاءها وقت الحاجة".

وأضاف الكعبي إن قطر للبترول سترجئ بدء الإنتاج من منشآتها الجديدة للغاز إلى 2025 بسبب تأخير في عملية العطاءات، لكنها لن تقلص حجم أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم على الرغم من مخاوف من تخمة متزايدة.

وتسعى قطر للبترول لرفع إنتاجها إلى من الغاز المسال الى نحو 110 ملايين طن سنويا بحلول 2024 من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحالي كمرحلة أولى في التوسعة، بينما ستدعم المرحلة الثانية طاقة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027 من خلال بناء وحدتي إنتاج اضافيتي.