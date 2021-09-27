قطر: فائض الميزان التجاري ينخفض 2% في أغسطس

سجل فائض الميزان التجاري السلعي لقطر تراجعاً خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 2% على أساس شهري إلى 19.2 مليار ريال وذلك بعد تراجع قيمة الصادرات، وارتفاع فاتورة الواردات.

وانخفضت صادرات قطر الشهر الماضي بنسبة 0.6% على أساس شهري إلى نحو 27.3 مليار ريال،ووفق بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري،في المقابل ارتفعت قيمة فاتورة الواردات بنسبة 2.9% وصولا إلى 8.1 مليار ريال.

واحتلت الصين صدارة دول المنشأ والمقصد لصادارت وواردات قطر للشهر الثاني على التوالي.

وأيضًا سجلت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال تراجعاً في شهر أغسطس الماضي بنسبة 1% على أساس شهري إلى 6.5 مليون طن، وذلك بعد تغيير في جدول الصيانة المعتاد المقرر في شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين.