قطر للبترول تشتري حصة من "توتال" في غيانا

وقعت "قطر للبترول" اتفاقية مع شركة توتال الفرنسية تستحوذ بموجبها على حصة من امتياز أعمال الاستكشاف والمشاركة بالإنتاج في منطقتين بحريتين قبالة سواحل غيانا في أميركا الجنوبية.

وبموجب الاتفاقية التي ستخضع للموافقات التنظيمية اللازمة من الجهات المعنية في غيانا، ستحصل قطر للبترول على 40% من حصة شركة توتال البالغة 25% من حقوق التنقيب والاستكشاف في منطقة "أوريندويك" في حوض غيانا البحري، بالمشاركة مع كل من شركة تولو أويل (المشغل) بحصة تبلغ 60%، وشركة إيكو أتلانتيك بحصة تبلغ 15%.



كما ستحصل قطر للبترول على 40% من حصة شركة توتال البالغة 25% من حقوق التنقيب والاستكشاف في منطقة "كانوكو" في نفس الحوض، بالمشاركة مع كل من شركة ريبسول (المشغل) بحصة تبلغ 37.5%، وشركة تولو أويل بحصة تبلغ 37.5%.

وأوضحت "قطر للبترول" في بيان صحافي اليوم الإثنين، أنه من المخطط له أن يتم حفر ثلاث آبار استكشافية هذا العام، اثنتان منها في منطقة "أوريندويك" تشمل بئر جيثرو الجاري حفرها، وبئر ثالثة في منطقة "كانوكو".

ويقع حقل أوريندويك على بعد 120 كيلومترا قبالة سواحل غيانا وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 1.800 كيلومتر مربع، ويتراوح عمق المياه فيه بين 70 و1.400 متر، أما حقل "كانوكو" فيقع على بعد 100 كيلومتر قبالة سواحل غيانا وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 5 200 كيلومتر مربع، ويتراوح عمق المياه فيه بين 70 و800 متر.

يشار إلى أن قطر للبترول وقعت الأسبوع الماضي، اتفاقية مع كل من شركة إيني الإيطالية وشركة توتال الفرنسية تستحوذ بموجبها على 25% من امتياز أعمال الاستكشاف والمشاركة بالإنتاج في ثلاث مناطق بحرية قبالة شواطئ كينيا بواقع 13.75% من شركة إيني و 11.25% من شركة توتال.



وفي إبريل/ نيسان الماضي، فازت قطر للبترول ضمن تحالفين عالميين بخمسة عقود للاستكشاف قبالة سواحل الأرجنتين في كل من حوض شمال الأرجنتين وحوض مالفيناس الغربي.

وقد فاز تحالف مكون من (قطر للبترول بحصة 30 بالمائة مع شركة إكسون موبيل بحصة 70 بالمائة وهي المشغّل) بحقوق الاستكشاف في المناطق MLO-113 وMLO-117 وMLO-118 في حوض مالفيناس الغربي.



كما فاز تحالف مكوّن من (قطر للبترول بحصة 40 بالمائة مع شركة شل بحصة 60 بالمائة وهي المشغّل) بحقوق الاستكشاف في منطقتي CAN-107 وCAN-109 في حوض شمال الأرجنتين.