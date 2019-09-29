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قطر: مؤشر أسعار المنتج الصناعي ينخفض 16.5% في أغسطس 2019

منشور 29 أيلول / سبتمبر 2019 - 10:53
الريال القطري
الريال القطري
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تراجع الرقم القياسي لأسعار المنتج الصناعي في قطر خلال أغسطس الماضي بنسبة 16.5 %  على أساس سنوي

تراجع الرقم القياسي لأسعار المنتج الصناعي في قطر خلال أغسطس الماضي بنسبة 16.5 %  على أساس سنوي ، و بنسبة 1.5% مقارنة بشهر يوليو الذي سبقه.

وساهم في انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتج، هبوط أسعار التعدين بنسبة 17.7% نتيجة لتراجع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي بذات النسبة، الى جانب هبوط أسعار الصناعة التحويلية بنسبة 14% بضغط من تراجع أسعار 4 مجموعات على رأسها منتجات تكرير البترول بنسبة 16.4%، اضافة إلى هبوط  أسعار الكهرباء والماء بنسبة 5.1%، وذلك وفقا لبيان لجهاز التخطيط التنموي والإحصاء.

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Via SyndiGate.info


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