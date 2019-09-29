قطر: مؤشر أسعار المنتج الصناعي ينخفض 16.5% في أغسطس 2019

تراجع الرقم القياسي لأسعار المنتج الصناعي في قطر خلال أغسطس الماضي بنسبة 16.5 % على أساس سنوي ، و بنسبة 1.5% مقارنة بشهر يوليو الذي سبقه.

وساهم في انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتج، هبوط أسعار التعدين بنسبة 17.7% نتيجة لتراجع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي بذات النسبة، الى جانب هبوط أسعار الصناعة التحويلية بنسبة 14% بضغط من تراجع أسعار 4 مجموعات على رأسها منتجات تكرير البترول بنسبة 16.4%، اضافة إلى هبوط أسعار الكهرباء والماء بنسبة 5.1%، وذلك وفقا لبيان لجهاز التخطيط التنموي والإحصاء.