قناة السويس المصرية: إيرادات قياسية في 2021

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية أمس الأحد، أنها حققت إيرادات قياسية في عام 2021، بلغت 6.3 مليار دولار.

ونقلت صفحة رئاسة الوزراء المصرية على موقع فيسبوك عن رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع القول في بيان إن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال عام 2021 سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخها، حيث حققت أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 6.3 مليار دولار، وأكبر حمولات صافية سنوية بلغت 1.27 مليار طن، متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل. وأوضح رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة خلال عام 2021 شهدت عبور 20694 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 18830 سفينة خلال عام 2020 بفارق 1864 سفينة بنسبة زيادة قدرها 10 في المائة، كما بلغ إجمالي الحمولات الصافية 1.27 مليار طن مقابل 1.17 مليار طن خلال عام 2020 بفارق 100 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 8.5 في المائة. وأضاف أن عائدات قناة السويس خلال 2021 حققت زيادة كبيرة قدرها 12.8 في المائة من حصيلة إيراداتها بالدولار، حيث وصلت إلى 6.3 مليار دولار مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2020، بزيادة قدرها 720 مليون دولار.

وأكد رئيس الهيئة على أن المؤشرات الخاصة بحجم التجارة العابرة لقناة السويس (متمثلة في الحمولات الصافية) نجحت في تخطي نسب الزيادة في معدلات نمو التجارة العالمية، فرغم أن نسبة الزيادة في حجم التجارة العالمية المنقولة بحراً خلال عام 2021، وفقاً لبيت الخبرة «كلاركسنز» بلغت 3.7 في المائة جاءت نسبة الزيادة في حجم التجارة العالمية المارة عبر القناة نحو 8.5 في المائة. وشدد على أن المؤشرات الخاصة بمعدلات الأداء خلال عام 2021 تعكس نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة في كسب ثقة المجتمع الملاحي، والتعامل بمرونة مع المتغيرات الحادثة في صناعة النقل البحري، في ظل تحديات أزمة فيروس «كورونا».

وكشف رئيس الهيئة على أن قناة السويس تعتزم اعتماد آليات عمل وضوابط جديدة خلال العام الجديد تدعم الحفاظ على البيئة.

على صعيد آخر، أفادت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية أمس، بأنه من المقرر أن تشارك شركة كوريا للطاقة المائية والنووية في مشروع بناء محطة الضبعة النووية في مصر. ونقلت الوكالة عن الشركة القول إنه تم اختيارها كمقدم عطاء وحيد لمشروع إنشاء المرافق الأخرى، باستثناء الأربعة مفاعلات نووية التي تقوم ببنائها شركة روسية.

ويخطط الجانبان لإنهاء المفاوضات حول تفاصيل العقد بحلول الشهر المقبل، والتوقيع على العقد بحلول نهاية أبريل (نيسان) المقبل. وكانت شركة تابعة لشركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية فازت بعقد لإنشاء أربعة مفاعلات نووية لمحطة الضبعة النووية من هيئة الطاقة الذرية المصرية في عام 2017، وتهدف الشركة إلى بدء التشغيل التجاري للمفاعل الأول في عام 2028.