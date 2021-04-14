«قناة السويس» تتحفظ على «إيفر غيفن» حتى سداد 900 مليون دولار

قررت هيئة قناة السويس التحفظ على سفينة الحاويات الضخمة إيفر غيفن التي جنحت الشهر الماضي في الممر المائي وعطلت الملاحة فيه ستة أيام، حتى تقوم الشركة المالكة للسفينة بسداد تعويضات بقيمة 900 مليون دولار.

ونقل موقع صحيفة «الأهرام» الحكومية، الثلاثاء عن أسامة ربيع رئيس الهيئة بأنه «تم التحفظ على السفينة البنمية إيفر غيفن، لعدم سدادها مبلغا وقدره 900 مليون دولار». وأضافت الصحيفة أن مبلغ التعويض تضمن «قيمة ما تسببت فيه السفينة الجانحة من خسائر للهيئة، فضلاً عن التعويم وعملية الصيانة، وذلك بموجب حكم قضائي أصدرته محكمة الإسماعيلية الاقتصادية».

وأعلن رئيس الهيئة في 29 مارس (آذار) الماضي «استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن». فالسفينة جنحت في 23 مارس وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس فعطلت الملاحة في الاتجاهين.

وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.

وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة، إلا أنه في الثالث من أبريل (نيسان)، أعلنت الهيئة انتهاء أزمة الملاحة وعبور كافة السفن المنتظرة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد تعهد نهاية الشهر الفائت بشراء كافة المعدات التي تحتاج إليها قناة السويس لمواجهة الأزمات الطارئة. وتعد قناة السويس منشأة حيوية بالغة الأهمية لمصر، التي خسرت وفق الهيئة ما بين 12 مليون و15 مليون دولار من عائداتها يوميا جراء تعطّل حركة العبور.

ىوأشار تقرير لشركة أليانز للتأمين إلى أن اليوم في تعطّل نقل البضائع، نتيجة وقف الملاحة بالقناة، «يكلّف التجارة العالمية من 6 إلى 10 مليارات دولار». وفي عام 2020 بلغ عدد السفن التي عبرت الممر الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، نحو 19 ألفا، وحققت القناة إيرادات سنوية تخطّت 5.6 مليار دولار.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس نشاط حركة الملاحة خلال مارس الماضي بميناءي السخنة والأدبية التابعين للمنطقة الاقتصادية للقناة. وأوضحت الهيئة في بيان الثلاثاء، أن ميناء الأدبية استقبل 37 سفينة بضائع تشمل 11 سفينة بضائع عامة، و7 سفن صب جاف، و16 سفينة صب سائل و3 سفن حاويات، حيث إن حركة تداول البضائع بالميناء زادت بنسبة 5.23 في المائة مقارنة بمارس 2020.

وأضافت أن ميناء العين السخنة استقبل 42 سفينة، حيث دخلته سفينتان للبضائع العامة، و11 سفينة صب جاف، و6 سفن صب سائل، و23 سفينة حاويات بإجمالي حمولات يقدر بمليون و818 ألفا و220.07 طن بزيادة ملحوظة مقارنة بمارس 2020.

وأوضحت أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ التابعة لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

كما أوضح المكتب الإعلامي أن ميناء شرق بورسعيد استقبل أمس سفينتي حاويات وغادرته 5 سفن، ويوجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر وصول 4 سفن. وأضاف البيان أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات وغادرته سفينة بضائع عامة، ويوجد على الأرصفة سفينة حاويات وأخرى بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وسفينتي بضائع عامة.

وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ؛ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.