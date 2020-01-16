قيمة احتياطيات المصارف العاملة في السعودية ترتفع إلى 202.95 مليار ريال نهاية شهر نوفمبر 2019

ارتفعت قيمة احتياطيات المصارف العاملة في السعودية بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 إلى نحو 202.95 مليار ريال، مسجلة نموا خلال شهر نسبته 17.7 في المائة بما يعادل 30.52 مليار ريال، مقارنة بنهاية أكتوبر البالغة حينها نحو 172.42 مليار ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عوضت الاحتياطيات المصرفية خلال شهر نوفمبر 2019 جزءا كبيرا من التراجع الذي سجلته خلال الأشهر الأربعة السابقة لشهر نوفمبر، وهي الفترة من نهاية يوليو حتى نهاية أكتوبر 2019، إذ بلغت نسبة التراجع خلالها 12.8 في المائة بما يعادل نحو 25.26 مليار ريال.

وتقسم الاحتياطيات المصرفية إلى قسمين رئيسين، أولهما "نقد في الصندوق"، والثاني "ودائع لدى مؤسسة النقد" الذي يتجزأ إلى ثلاثة أجزاء ودائع نظامية وودائع جارية وودائع أخرى.

ويعود ارتفاع الاحتياطيات المصرفية خلال نوفمبر 2019 إلى نمو "الودائع الأخرى" لدى مؤسسة النقد، إذ نمت بنسبة 77.7 في المائة بما يعادل 31.60 مليار ريال، لتبلغ قيمتها بنهاية نوفمبر نحو 72.27 مليار ريال - كأعلى مستوياتها منذ نهاية يناير 2019 -، مقارنة بـ 40.67 مليار ريال بنهاية شهر أكتوبر 2019.

كما ارتفع أيضا لكن بشكل طفيف "النقد في الصندوق" بنسبة 0.1 في المائة بما يعادل 29.02 مليون ريال، لتصل قيمته بنهاية نوفمبر 2019 إلى نحو 29.06 مليار ريال مقارنة بـ29.03 مليار ريال بنهاية أكتوبر 2019.

في المقابل، تراجعت "الودائع النظامية" و"الودائع الجارية" لدى مؤسسة النقد، بنسبة 0.9 في المائة "883.98 مليون ريال" و35.0 في المائة "223.85 مليون ريال" على التوالي.

وبلغت قيمة الودائع النظامية لدى مؤسسة النقد نحو 101.20 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2019، مقارنة بـ102.08 مليار ريال بنهاية أكتوبر من العام نفسه.

أما الودائع الجارية، فبلغت قيمتها نحو 416.14 مليون ريال بنهاية نوفمبر 2019، مقارنة بـ639.98 مليون ريال بنهاية أكتوبر من العام نفسه.

إلى ذلك، شكلت الاحتياطيات المصرفية 7.9 في المائة من إجمالي أصول المصارف العاملة في السعودية البالغة بنهاية نوفمبر نحو 2.575 تريليون ريال.

بينما شكلت قيمة الاحتياطيات المصرفية نحو 11.7 في المائة من مجموع ودائع المصارف العاملة في السعودية البالغة بنهاية نوفمبر 2019 نحو 1.728 تريليون ريال.

ويعمل في السعودية 25 مصرفا منها 11 سعوديا و14 مصرفا أجنبيا وهي فروع لمصارف أجنبية بنهاية شهر نوفمبر 2019.

والبنوك السعودية هي "البنك الأهلي التجاري" و"بنك الرياض" و"البنك السعودي الفرنسي" و"البنك العربي الوطني" و"البنك السعودي البريطاني" و"بنك الجزيرة" و"البنك السعودي للاستثمار" و"مصرف الراجحي" و"مجموعة سامبا المالية" و"بنك البلاد" و"مصرف الإنماء".

أما فروع المصارف الأجنبية فهي "بنك الخليج الدولي" لديه ثلاثة أفرع، و"بنك الإمارات دبي الوطني" لديه أربعة أفرع، و"بنك بي إن بي باريبا" و"بنك الكويت الوطني" لديه ثلاثة أفرع، و"بنك دويتشه" و"بنك مسقط" و"بنك البحرين الوطني" و"بنك جي بي مورجان تشيز إن أي" و"بنك باكستان الوطني" و"بنك زراعات بنكازي" و"البنك الصناعي والتجاري الصيني" و"بنك قطر الوطني" و"بنك أبوظبي الأول" لديه فرعان، و"بنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي".