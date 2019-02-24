صادرات قطر غير النفطية تتراجع بنسبة 23% في يناير

تراجعت قيمة الصادرات القطرية غيرالنفطية، خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بنسبة 23%، بعد أن بلغت نحو 1.6 مليار ريال (439.5 مليون دولار) مقارنة بـ 2.1 مليار ريال خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018.

وأظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، الصادر أمس السبت، أن الصادرات القطرية توجهت إلى 55 دولة، منها 11 دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، و15 دولة أوروبية بما فيها تركيا، و15 دولة آسيوية عدا الدول العربية، و12 دولة أفريقية عدا الدول العربية ودولتان من أميركا الشمالية، إذ غابت هذا الشهر كل من أستراليا ودول أميركا الجنوبية.

وتصدرت سلطنة عمان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية بقيمة 625 مليون ريال، وهو ما يمثل 38.69% من إجمالي قيمة الصادرات للشهر الماضي، تلتها تركيا بأكثر من 130 مليون ريال بنسبة 8.06%.

وفي المركز الثالث جاءت سنغافورة، التي بلغت قيمة الصادرات إليها 126.5 مليون ريال بنسبة 7.83%، ثم ألمانيا في المركز الرابع بقيمة 104.6 ملايين ريال وبنسبة 6.47% من إجمالي الصادرات.

وجاءت الهند في المركز الخامس بـ 92.7 مليون ريال بنسبة 5.74% من إجمالي الصادرات، تلتها كل من فرنسا وبنغلادش، السويد، إندونيسيا والصين بقيم ونسب متفاوتة، واستقبلت أسواق الدول العشر الاُولى المذكورة ما نسبته 87.49% من إجمالي الصادرات.

وبالنسبة للسلع المصدرة، فقد تصدرت القائمة سبائك وقواطع وقوالب وألواح الألومنيوم إذ بلغت قيمتها 384.6 مليون ريال وهو ما يمثل 23.79% من إجمالي الصادرات غير النفطية.

ولم يشر التقرير إلى أسباب تراجع الصادرات غير النفطية الشهر الماضي. وكانت بيانات صادرة عن غرفة تجارة وصناعة قطر في يناير/كانون الثاني الماضي، قد أظهرت أن الصادرات القطرية غير النفطية خلال العام الماضي، حققت نموا بنسبة 35.1%، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 24.4 مليار ريال (نحو 6.7 مليارات دولار) مقارنة مع 18.05 مليار ريال خلال 2017.

كما قفز فائض الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) بنسبة 39.9% على أساس سنوي، خلال 2018، مقارنة بالعام السابق له، وفق ما نقلته الأناضول، يوم الأربعاء الماضي، عن جهاز التخطيط التنموي والإحصاء، مسجلا 191.43 مليار ريال، مقارنة مع 136.82 مليار ريال في 2017، حيث صعدت قيمة الصادرات وإعادة التصدير بنسبة 24.9% إلى 306.81 مليارات ريال، مقابل 245.69 مليار ريال.

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