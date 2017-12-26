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مورجان ستانلي: القيمة الحقيقية لعملة "بيتكوين" المشفرة ربما تكون صفراً

مورجان ستانلي: القيمة الحقيقية لعملة "بيتكوين" المشفرة ربما تكون صفراً
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