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قيمة تجارة دبي الخارجية تتراجع 13.7% في 2020

منشور 11 نيسان / أبريل 2021 - 10:15
قيمة تجارة دبي الخارجية تتراجع 13.7% في 2020
قيمة التجارة الخارجية بلغت 1.182 تريليون درهم، أي ما يعادل 321.8 مليار دولار، في 2020، انخفاضا من 1.37 تريليون درهم في 2019.
أبرز العناوين
انخفضت التجارة مع الولايات المتحدة 21.5% إلى 61 مليار، وهبطت التجارة مع السعودية، أكبر شريك تجاري عربي، 3.6% إلى 54 مليار درهم.

انخفضت قيمة تجارة دبي 13.7% العام الماضي، جراء تراجع الواردات وأنشطة إعادة التصدير، إذ تنال جائحة فيروس كورونا من أكبر مركز للتجارة في الشرق الأوسط.

وأوردت وكالة أنباء الإمارات أن قيمة التجارة الخارجية بلغت 1.182 تريليون درهم، أي ما يعادل 321.8 مليار دولار، في 2020، انخفاضا من 1.37 تريليون درهم في 2019.

هذا وتراجعت الواردات 13.8% إلى 686 مليار درهم ونزلت قيمة إعادة التصدير، وهي جانب رئيسي من أنشطة تجارة دبي، 21.7% إلى 329 مليار درهم. لكن الصادرات زادت بنسبة 8% إلى 167 مليار درهم.

وهبطت التجارة مع الصين، أكبر شريك تجاري لدبي، 5.3% إلى 142 مليار درهم، بينما تقلصت التجارة مع الهند، ثاني أكبر شريك تجاري للإمارة، 34% إلى 89 مليار درهم.

وانخفضت التجارة مع الولايات المتحدة 21.5% إلى 61 مليار، وهبطت التجارة مع السعودية، أكبر شريك تجاري عربي، 3.6% إلى 54 مليار درهم.

هذا نمت تجارة الذهب 25.7% إلى 213 مليار درهم، في حين تراجعت تجارة الألماس 23.7% إلى 64 مليار درهم، ونزلت قيمة تجارة الزيوت البترولية 33.3% إلى 57 مليار درهم وتجارة الحلي 59.7% إلى 47 مليار درهم.

وقال ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إن الإمارة مازالت تستهدف الوصول بقيمة التجارة إلى تريليوني درهم في 2025.

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كلمات دالة:دبيتجارة دبيالإمارات العربية المتحدة

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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