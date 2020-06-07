قيمة صادرات النفط السعودية تتراجع 11 مليار دولار في الربع الأول

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد تراجع قيمة صادرات النفط السعودية 21.9% على أساس سنوي في الربع الأول من العام إلى 40 مليار دولار، بما يعادل انخفاضا بنحو 11 مليار دولار.

تراجعت أسعار خام برنت أكثر من 60% في ذلك الربع الذي شهد جائحة فيروس كورونا وحرب أسعار بين السعودية وروسيا أعقبت انهيار محادثات في مارس بشأن المزيد من تخفيضات الإنتاج.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأحد إن انخفاض صادرات النفط هو السبب الرئيسي في تراجع بنسبة 20.7% في قيمة إجمالي صادرات السلع في الربع الأول.

وأضافت أن الصادرات غير النفطية، بما يشمل الكيماويات والمواد البلاستيكية، تقلصت بنسبة 16.5%.

كانت الصين الوجهة الرئيسية للصادرات السعودية في الربع الأول تليها اليابان والهند، كما كانت الصين المصدر الرئيسي لواردات المملكة.

وسجلت السعودية عجزا في الميزانية قدره تسعة مليارات دولار في الربع الأول بسبب تراجع إيرادات النفط بنسبة 24% إلى 34 مليار دولار.