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قيمة عجز الميزان التجاري في مصر تنخفض بنسبة 30.3% بنهاية يناير 2020

منشور 02 نيسان / أبريل 2020 - 11:25
قيمة عجز الميزان التجاري في مصر تنخفض بنسبة 30.3% بنهاية يناير 2020
انخفضت قيمة صادرات بعض السلع بنهاية يناير الماضي عند المقارنة بصادرات مصر في يناير 2019 ومنها صادرات الملابس الجاهزة التي تراجعت قيمتها بنسبة 6.9%
أبرز العناوين
سجلت قيمة العجـز فى الميزان التجاري لمصر نحو 2.84 مليار دولار بنهاية يناير 2020 مقابل 4.07 مليار دولار بنهاية يناير 2019 بانخفاض نسبته 30.3%.

سجلت قيمة العجـز فى الميزان التجاري لمصر نحو 2.84 مليار دولار بنهاية يناير 2020 مقابل 4.07 مليار دولار بنهاية يناير 2019 بانخفاض نسبته 30.3%.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحـصاء ارتفاعا لقيمة الصادرات بنسبـة 1.4% لتسجل 2.48 مليار دولار في يناير 2020 مقابل 2.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ما جاء بدعم من زيادة قيمة الصادرات من البترول الخام بنسبة 102.6%، وارتفاع صادرات الأسمدة بنسبة 7.3%.

وانخفضت قيمة صادرات بعض السلع بنهاية يناير الماضي عند المقارنة بصادرات مصر في يناير 2019 ومنها صادرات الملابس الجاهزة التي تراجعت قيمتها بنسبة 6.9%.

وقياسا على الواردات فقد انخفضت بنهاية يناير الماضي بنسبة 18.4% حيث بلغت 5.32 مليار دولار مقابل 6.52 مليار دولار في يناير 2019 حيث انخفضت قيمة واردات بعض السلع ومنها منتجات البترول التي انخفضت وارداتها في يناير الماضي بنسبة 34.1% على أساس سنوي وكذلك المواد الأولية من حديد أو صلب والتي تراجعت وارداتها لمصر بنـسبه 28.9%. 

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Via SyndiGate.info


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