قيمة واردات الأردن من النفط ومشتقاته تتراجع بـ 7.6 % في الربع الأول

انخفضت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته 7.6 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي إلى 511.1 مليون دينار (720.8 مليون دولار) مقارنة مع نفس الفترة من 2019، بحسب ما نقلت "رويترز".

كانت فاتورة المملكة من واردات النفط ومشتقاته بلغت في نهاية مارس آذار 2019 نحو 552.9 مليون دينار.

يستورد الأردن أكثر من 95 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.