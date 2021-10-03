كارلوس غصن… هناك سيارات كهربائية قادرة على منافسة تسلا

يعتقد المدير التنفيذي الشهر لصناعة السيارات الهارب، كارلوس غصن، أن هناك سيارات كهربائية ألمانية قادرة على منافسة سيارات شركة تسلا الرائدة في مجال السيارات الكهربائية.



كارلوس غصن

وقال كارلوس غصن الذي يقيم حالياً في لبنان بعد هروبه من اليابان على إثر تحقيقات في مخالفات مالية، في الوقت الذي كان يرأس فيه شركة نيسان في مقابلة له يوم الجمعة مع شبكة CNBC، أنه سيكون هناك شركة سيارات كهربائية ألمانية، حيث أن الألمان هم أول من كانوا قد توجهوا نحو السيارات الكهربائية، في الوقت التي تلقت هذه الصناعة الكثير من الانتقادات والسخرية في عام 2008 ، حيث ذكر في المقابلة على وجه التحديد شركتي مرسيدس-بنز وفولكسفاغن.



وتحدث كارلوس غصن الذي يروج لكتاب جديد بعنوان" تحالفات مكسورة: داخل صعود وسقوط إمبراطورية سيارات عالمية" ، إن صانعي السيارات اليابانيين كانوا بطيئين في التحرك نحو السيارات الكهربائية، وسوف يضرهم ذلك.



كارلوس غصن: هذه السيارات الكهربائية الأقدر على منافسة "تسلا"، وللتفاصيلhttps://t.co/zrvirCjPib

#الجُمان — مركز الجُمان (@Aljoman_Center) October 3, 2021

وبين كارلوس غصن بأن شركة فولكس فاغن توسعت في مبيعاتها الكهربائية بشكل عدواني على مستوى العالم، وتتوقع شركة صناعة السيارات الألمانية أن تكون أكثر من 70% من المبيعات الأوروبية لعلامتها التجارية فولكس فاغن بحلول عام 2030. و أيضًا تتوقع شركة فولكس فاغن أن تكون نصف مبيعاتها سيارات كهربائية في الولايات المتحدة والصين،بحلول هذا الإطار الزمني.

ويعتقد كارلوس غصن فيما يتعلق بالطفرة الأخيرة في الشركات الناشئة في مجال السيارات الكهربائية، أن هذه الشركات ستكبر في حال تعمل معاً ، ولم يعلن عن اسم أي شركة ناشئة، لكن بعض الشركات الأكثر شهرة تشمل Rivian ولوسيد، وFisker وLordstown Motors ، وعبر كارولس غصن عن تفائله بشأن تحول بعض الشركات الناشئة نحو السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة".

وذكر كارلوس غصن أثناء المقابلة، مبرر لهروبه من اليابان والإصرار على براءته، بأنه كان من المستحيل أن يحصل على محاكمة عادلة.

وهرب كارلوس غصن من اليابان في 29 سبتمبر 2019 بمساعدة مايكل تيلور وابنه بيتر تايلور، اللذين تم اعتقالهم من السلطات الأميركية في ربيع عام 2020 وتم تسليمهما إلى اليابان في مارس.