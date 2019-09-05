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كريستين لاغارد رئيسة للبنك المركزي الأوروبي

منشور 05 أيلول / سبتمبر 2019 - 11:58
قالت كريستين لاغارد أن البنك بحاجة إلى الحفاظ على سياسته "الفضفاضة "لفترة طويلة
قالت كريستين لاغارد أن البنك بحاجة إلى الحفاظ على سياسته "الفضفاضة "لفترة طويلة
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وسيتم التأكيد النهائي لتعيينها خلال جلسة عامة للبرلمان منتصف الشهر الجاري

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية - التابعة للبرلمان الاتحاد الأوروبي - على تعيين الفرنسية كريستين لاغارد رئيسة للبنك المركزي الأوروبي بأغلبية 37 صوتا مقابل 11 صوتا وامتناع 4 أعضاء عن التصويت.

وسيتم التأكيد النهائي لتعيينها خلال جلسة عامة للبرلمان منتصف الشهر الجاري.

وقالت كريستين لاغارد أن البنك بحاجة إلى الحفاظ على سياسته "الفضفاضة "لفترة طويلة لكن يجب عليه مراجعة أوسع للسياسة التي يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضا التحديات العالمية مثل تغير المناخ.

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Via SyndiGate.info


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