كريم تحصل على موافقة خدمة النقل الجماعي بالحافلات الصغيرة في السعودية

منشور 16 حزيران / يونيو 2019 - 10:30
حصلت شركة كريم على موافقة هيئة النقل العام للبدء بخدمة النقل الجماعي بالحافلات الصغيرة في السعودية
حصلت شركة كريم على موافقة هيئة النقل العام للبدء بخدمة النقل الجماعي بالحافلات الصغيرة في السعودية
أبرز العناوين
تطبيق ” كريم باص” سيتيح للعملاء التحقق من توفر الحافلات التي تتسع مبدئيًا لـ 13 راكباً.

حصلت شركة كريم على موافقة هيئة النقل العام للبدء بخدمة النقل الجماعي بالحافلات الصغيرة في السعودية مقابل الدفع نقدًا، على أن تتوفر خيارات دفع أخرى، مثل محفظة كريم على التطبيق أو من خلال بطاقة ائتمان مسجّلة.

البداية من جدة؛ وستكون الخدمة على مسارات محددة وبأسعار رمزية على شارع الأمير محمد بن عبد العزيز وطريق الأمير سلطان، والتكلفة ستبدأ من 3 ريال للرحلة الواحدة.

تطبيق ” كريم باص” سيتيح للعملاء التحقق من توفر الحافلات التي تتسع مبدئيًا لـ 13 راكبًا، وهو منفصل عن تطبيق حجز السيارات.

المزيد:
آلان في دبي... كريم تطلق خدمة المساعدة على الطريق
شركة أوبر تمتلك حصة مباشرة في كريم بقيمة 3.1 مليار دولار
أوبر تستعد للإعلان عن خطة الاستحواذ على منافستها كريم

Via SyndiGate.info


© 2019 جميع الحقوق محفوظة. موقع سنيار

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن