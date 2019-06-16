كريم تحصل على موافقة خدمة النقل الجماعي بالحافلات الصغيرة في السعودية

حصلت شركة كريم على موافقة هيئة النقل العام للبدء بخدمة النقل الجماعي بالحافلات الصغيرة في السعودية مقابل الدفع نقدًا، على أن تتوفر خيارات دفع أخرى، مثل محفظة كريم على التطبيق أو من خلال بطاقة ائتمان مسجّلة.

البداية من جدة؛ وستكون الخدمة على مسارات محددة وبأسعار رمزية على شارع الأمير محمد بن عبد العزيز وطريق الأمير سلطان، والتكلفة ستبدأ من 3 ريال للرحلة الواحدة.

تطبيق ” كريم باص” سيتيح للعملاء التحقق من توفر الحافلات التي تتسع مبدئيًا لـ 13 راكبًا، وهو منفصل عن تطبيق حجز السيارات.