كريم تطلق خدمة توصيل طعام منافسة لأوبر

تخطط كريم لإنفاق أكثر من 150 مليون دولار لتطوير أعمال التوصيل، بدءاً بخدمات توصيل الطعام في دبي وجدة

أطلقت كريم خدمة توصيل تغطي كل شيء بدءاً من الوجبات الجاهزة وصولاً إلى المستحضرات الصيدلانية يوم الاثنين، لتنوع خدماتها من الأعمال الأساسية في الشرق الأوسط وزيادة المنافسة مع شركة Uber Technologies الأمريكية.

وقامت الشركة بتوسيع أعمالها في مجال خدمات السيارات لأكثر من 120 مدينة في 15 دولة في الشرق الأوسط منذ إطلاقها في عام 2012.

وقال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس موداسير شيخة لرويترز في المقر الرئيسي لمؤسسة كريم في دبي “نعتقد أن فرصة الشحن في المنطقة أكبر من الاستحواذ، وستصبح جزءًا مهمًا للغاية من كريم مع مرور الوقت”.

وتخطط كريم لإنفاق أكثر من 150 مليون دولار لتطوير أعمال التوصيل، بدءاً بخدمات توصيل الطعام في دبي وجدة.

وقالت الشيخة: “بمجرد أن نثبت هذا النموذج في الإمارات والسعودية، سنطلق بسرعة كبيرة إلى أسواق جديدة. وسيأتي بعد ذلك دور كل من مصر وباكستان وبعد ذلك في وقت قريب ستتبعها بقية الدول”.

وقامت شركة كريم التي تضم بين مستثمريها شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات وشركة ديدي تشوكسينغ، أكبر شركة دراجات في الصين، بتجربة تسليم المواد الغذائية في فبراير، كما بدأت بتبني خدمات الدفع الرقمية، بحسب غلف نيوز.

خدمة “Careem NOW” هي تطبيق منفصل لخدمة السيارات وسيتم تشغيلها بشكل مستقل عن الأعمال الأساسية، مع تعيين أديب وارسي مديراً إدارياً. وانضم وارسي إلى “كريم” في عام 2017 بعد أكثر من سبع سنوات مع “بوسطن كونسلتنج جروب” ، وفقًا لما ذكره في LinkedIn.

في أكتوبر ، قالت كريم إنها جمعت أكثر من 200 مليون دولار من المستثمرين الحاليين لتمويل عمليات التوسع.

وقالت الشيخة أن شركة كريم سوف “تغلق على الأرجح” جولة التمويل في الربع الأول من العام المقبل، حيث يتوقع أن تجمع ما مجموعه 500 مليون دولار، بما في ذلك ما تم طرحه في أكتوبر.

وكانت رويترز قد ذكرت في نوفمبر / تشرين الثاني أن شركة “كريم” تتطلع إلى جمع ما يصل إلى 200 مليون دولار من مستثمرين صينيين، وأنها تعمل مع بنك الاستثمار جيفريز كمستشار حول خيارات الاستثمار وجمع الأموال، بما في ذلك صفقة الاندماج والاستحواذ المحتملة في المنطقة مع شركة “أوبر”.

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