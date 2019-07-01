كريم تُلغي عملياتها في السودان بعد صفقة استحواذ UBER

صرحت متحدثة باسم شركة تطبيقات نقل الركاب "كريم" ، أن الشركة أنهت عملياتها في السودان ضمن إطار صفقة استحواذ UBER عليها، وذلك بعد أقل من عام من إطلاقها الخدمة في البلاد.

حيث بدأت الشركة إطلاق أعمالها في السودان في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي،بعدما رفعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية عن الخرطوم في 2017

وبينت أوبر في إشعار للبورصة أنها تتوقع أن تنهي شركة كريم, التي تتخذ من دبي مقراً لها، عملياتها في السودان قبل

إتمام الاستحواذ عليها في صفقة بقيمة 3.1 مليار دولار.

وقد ينتهي إتمام الصفقة التي ،أعلنت في مارس /آذار، في أوائل العام القادم.

وأوضحت المتحدثة باسم شركة كريم بأن الشركة أنهت نشاطها في السودان في 30 يونيو/حزيران.

وتابعت "لا توجد أي نية لإنهاء أعمال الشركة في أي سوق أخرى، ووقف العمل في السودان لن يكون له أي تأثير على أسواق كريم في الدول الأخرى".

و بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن السودان دخلت شركات قليلة البلاد، إلا أنها لا تزال في قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب.