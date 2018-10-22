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الرزاز: الأردن تتحمل 17 مليار دولار كلفة الأزمات الخارجية

الرزاز: الأردن تتحمل 17 مليار دولار كلفة الأزمات الخارجية
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