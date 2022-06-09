كل ما تحتاج إلى معرفته عن خلاط العملات الرقمية

في عالم أصبح الوصول فيه إلى كل شيء أمرًا سهلًا للغاية، يكون الافتقار إلى الخصوصية وإخفاء الهوية مصدر قلق للكثيرين، ومن هذا المنطلق تأتي فكرة خلاط العملات الرقمية كحل مثالي لهذه المشكلة.

العالم الذي نشير إليه بالطبع هو عالم الكريبتو. حيث أنه على الرغم من نشأتها الغامضة والمجهولة، فإن بلوك تشين البيتكوين هو في الواقع عامة ومفتوحة المصدر.

سيتفاجأ الكثيرون بمعرفة ذلك، خاصة مع الاعتقاد الخاطئ الشائع بأن البيتكوين تسهل إخفاء الهوية وبالتالي تجذب الجريمة وغسيل الأموال.

في حين أن الكثيرين منا يمكن أن يكونوا غير منزعجين من حقيقة أن أي شخص يمكنه فتح بلوك تشين البيتكوين وإلقاء نظرة على سجل المعاملات منذ إطلاق الشبكة في أوائل عام 2009. يمكن أن تكون هذه الميزة الأساسية مصدر قلق كبير لأولئك الذين يفضلون الخصوصية وإخفاء الهوية.

إذا كنت تشارك نفس القلق مع الأخيرين، فلا تقلق، عزيزي القارئ - الحل هو استخدام خلاط العملات الرقمية.

لتوضيح الأمور أكثر، في حين أن عناوين البيتكوين العامة "مستعارة"، مما يعني أنها لا تكشف عن هوية أصحابها، ومع حقيقة أن معظم بورصات العملات اللرقمية التي تتطلب الامتثال لإجراءا اعرف عملائك (KYC)، ليس من الصعب ربط محافظ البيتكوين بالهويات الحقيقية لأصحابها، مما يجعل خلاط العملات الرقمية الحل لبعض الأشخاص الذين يرغبون في حماية خصوصية بياناتهم. ببساطة، تجعل الخلاطات من المستحيل على الأطراف الثالثة تتبع المصدر المحدد للعملات الرقمية عن طريق خلط المعاملات مع العديد من العناوين.

ما هو خلاط الرقمية؟ وكيف يعمل؟

تخيل أنك قررت أنت ومجموعة من الأصدقاء أن يضع كل منكم ورقة 100 دولار في صندوق أسود، وبعد ذلك سيأخذ كل واحد منكم ورقة نقدية بقيمة 100 دولار. سيكون في يدك 100 دولار أمريكي وهذا أمر مؤكد، لكنها ليست نفس الورقة التي أخرجتها من محفظتك وضعتها داخل الصندوق. هذا ما يفعله خلاط العملات الرقمية، ولكن مع العملات الرقمية.

خلاط العملات الرقمية هو برنامج يقوم بخلط مبلغ معين من العملات الرقمية في مجموعات خاصة قبل إرسالها إلى المستلمين المقصودين. على سبيل المثال، سيُظهر مستكشف البيتكوين الذي يتتبع جميع معاملات BTC أن الشخص A قام بإيداع البيتكوين في الخلاط وأن هذا الشخص B تلقى BTC من الخلاط. نتيجة لذلك، لا أحد يعرف من أرسل BTC لمن.

هل خلاطات الرقمية قانونية؟

لا يوجد شيء غير قانوني بالضرورة في رغبتك في بعض الخصوصية الإضافية. باختصار، قد لا تريد أن يعرف العامة أين تنفق أموالك ، أو مقدار ما تربحه ، أو مقدار عملات البيتكوين التي لديك. ومع ذلك، يربط العديد من أنشطة خلاطات العملات اللرقمية بغسل الأموال والمتهربين من الضرائب. في فبراير، تم القبض على مدير الخزانة في شركة Michael Patryn ،Wonderland، بتهمة غسل العملات الرقمية من خلال خلاط. وفقًا للإحصاءات الموجودة على السلسلة، أرسل عنوان مرتبط به 2000 اثيريوم إلى الخلاط الرقمي Tornado Cash على شكل 100 اثيريوم على دفعات. وفقًا لأسعار السوق في ذلك الوقت، تبلغ قيمة ما غسله نحو 5.5 مليون دولار.

تمنع العديد من المنصات التعامل مع خلاط العملات الرقمية، بالتالي تحظر عملات البيتكوين المختلطة من دخول المنصة أو مغادرتها. على سبيل المثال، حظرت بينانس عمليات السحب إلى Wasabi، وهي محفظة بيتكوين تحافظ على الخصوصية وتجمع بين CoinJoin، وهي خدمة خلاط عملات رقمية ذات شعبية واسعة.