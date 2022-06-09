كل ما تحتاج إلى معرفته لشراء NFTs

ما لم تكن تعيش تحت صخرة، فلا بد أن صادفت عناوين الأخبار حول الرموز غير القابلة للاستبدال المعروفة بـ NFTs.

نظرًا لأننا وصلنا إلى وقت أصبح فيه الاستثمار NFTs خيارًا جذابًا، فربما تكون مستعدًا الآن لمعرفة المزيد عنها وقد ترغب في شراء بعضها.

ولكن قبل أن تشتريها بتسرع، دعنا نعرف ما هو NFT لأولئك الذين ليسوا على دراية بهذا الاستثمار الذي من المتوقع أن ينمو من 3 مليارات دولار في عام 2022 إلى 13.6 مليار دولار بحلول عام 2027!

ما هي الـ NFTs؟

إن NFT هو في الأساس ملف رقمي لا يمكن تكراره. يطلق على NFTs اسم "الرموز غير القابلة للاستبدال" لأنها فريدة من نوعها.

دعنا نتعمق أكثر قليلاً فيما تعنيه كلمة "قابل للاستبدال" لأنه يساهم إلى حد ما في شرح مفهوم الـ NFTs.

إذا كان أحد الأصول قابلاً للاستبدال، فإنه قابل للتبادل، مما يعني أنه يمكن استبداله بعنصر آخر في نفس الفئة دون فقدان القيمة.

على سبيل المثال، إذا قمت بتداول عملة بيتكوين مقابل آخرى، فلا يزال لديك بيتكوين. هذا يعني أن كل عملة بيتكوين متطابقة تمامًا مع بيتكوين أخرى. أما الـ NFT هي العكس مما يجعلها فريدة لأنه غير قابل للاستبدال.

يمكن لمنشئي المحتوى إنشاء NFTs باستخدام عملية تُعرف باسم "الصك"، حيث يقومون بإنشاء فنون رقمية على شبكة البلوك تشين. يمكن لهذه الشبكات الموزعة الاحتفاظ بسجلات غير قابلة للتغيير عن وقت شراء الأصول وبيعها، وكذلك من يملكها حاليًا.

فوائد شراء NFTs؟

قد يتسائل البعض، لماذا قد يستثمر شخص ما أمواله في شيء موجود فقط عبر الإنترنت؟ يكمن الجواب في فهمك لكيفية عمل هذه الأصول الرقمية، وما الذي يمنحها قيمة.

وغني عن القول أن الـ NFTs ساهمت بابتكار الندرة الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد البعض أن NFTs لديها القدرة على تحويل التفاعل بين منشئ المحتوى والمستهلكين.

نظرًا لأنه يعتبر استثمارًا محفوفًا بالمخاطر، فإن قواعد المنطق تقترح أن شراء NFT يجب ألا يزيد عن 10٪ من محفظتك الاستثمارية.

يعتقد البعض أن NFT ليس لديها حالة استخدام عملية، وجد بعض اللاعبين الكبار غرضًا عمليًا يتجاوز ملكية الفن الرقمي الفريد.

على سبيل المثال، توفر امتلاك أحد رموز Bored Ape تلقائيًا مزايا مختلفة لحامليها، بما في ذلك الوصول المجاني إلى المزيد من مجموعات NFT (مثل كلاب Bored Ape Kennel Club)، والوصول إلى المحفظة الافتراضية "Bathroom" التفاعلية، وفرصة الحضور أحداث العالم الحقيقي.

أيضًا، يتمتع أعضاء Dirtybird Flight Club بإمكانية الوصول إلى الموسيقى الحصرية من فنانين Dirtybird، والسلع التي لا يمكن شراؤها إلا من قِبل حاملي الـ NFT، وفرصة الفوز بتذاكر إلى Dirtybird Campout و Dirtybird CampINN ومهرجانات، وفرصة المشاركة في أحداث ولقاءات أصلية حصرية للأعضاء فقط.

كيف تشتري NFTs؟

1. إنشاء وإعداد محفظة الإثيريوم الخاصة بك

نوصي باستخدام MetaMask، المحفظة الإلكترونية الأكثر أمانًا وشعبية المتاحة كملحق للمتصفح وتطبيق جوال. ما عليك سوى تنزيل المحفظة ثم كل ما عليك فعله هو اتباع الإرشادات المقدمة من محفظة العملات الرقمية. تهانينا، لديك الآن محفظة عملات رقمية. الآن، تحتاج إلى تمويله باستخدام الإثيريوم أو الرموز الإثيريوم ERC-20 و ERC-721.

تعد إضافة الأموال إلى المحفظة أمرًا بسيطًا للغاية، فابدأ بربط بطاقة الخصم أو الائتمان الخاصة بك بمحفظة MetaMask وانقر على "إضافة أموال" لشراء الإثيريوم مباشرة من محفظتك. حان الوقت الآن لشراء NFT!

2. التسجيل في منصة NFT

نقترح عليك استخدام أكثرها شهرة، Opensea.io. سيتطلب منك التسجيل عبر محفظة MetaMask التي أنشأناها للتو. ومع ذلك، اعتمادًا على نوع الفنون التي تريد شرائها والفنان وميزانية NFT التي ترغب في شرائها، قد تكون هناك مواقع ويب أخرى أيضًا. إذا كنت من محبي مقتنيات كرة السلة، فإن NBA Top Shot، على سبيل المثال، لديها منصة خاصة لشراء NFTs تحمل تواقيع اللاعبين وتمثل أحداث مميزة في مباريات وبطولات كرة السلة.

3. شراء NFT

يمكنك تتبع NFTs وأنشطة الفنانين في السوق على صفحات ملفك الشخصي. لتلقي إشعارات بشأن انخفاضات أسعار الـ NFT، قد تفكر في إنشاء حسابات على السوشال ميديا والاشتراك في مجموعة متنوعة من الأسواق الأخرى.

لنفترض أن قطعة فنية لفتت انتباهك، وستحتوي بعض إدراجات على خيار الشراء الفوري، بينما سيسمح لك البعض الآخر بتقديم عرض سعر للبائع. عند النقر فوق تقديم عرض، يمكنك اختيار المبلغ الذي ترغب في دفعه بالإضافة إلى تحديد تاريخ انتهاء صلاحية العرض. بعد الانتهاء من عملية الشراء، يتم تحويل NFT إلى محفظتك ويظهر ضمن ملفك الشخصي. تخضع كل معاملة لرسوم (2.5 بالمائة في حالة OpenSea).

4. تخزين الـ NFT الخاص بك

يسمح لك كل من MetaMask و Opensea بتخزين الـ NFTs عليهما. يمكن لأعضاء المجتمع تصفح الـ NFTs التي جمعتها في حساب Opensea الخاص بك. تمامًا مثل أي عملة رقمية أخرى، تعد محفظة أجهزة التخزين البارد، مثل Ledger، المكان الأكثر أمانًا للاحتفاظ بـ NFTs. تتم حماية محافظ الأجهزة من خلال عبارة أولية وكلمة مرور ومصادقة باللمس، وتظل غير متصلة بالإنترنت، مما يمنع المتسللين من الوصول. في المقابل، يمكن اختراق محفظة البرمجية المتصلة عبر الإنترنت بسهولة.