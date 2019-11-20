كم سيدفع سكان الإمارات للسفر إلى الفضاء؟

من المقرر أن يصبح عدد قليل من السكان المحظوظين من الإمارات زواراً للفضاء بعد شراء تذاكر الطيران من فيرجن جالاكتيك.

وقالت ألينا كرين، مديرة الاتصالات في فيرجن جالاكتيك: “لدينا أكثر من 600 عميل مشترك في رحلاتنا ويمثلون 60 دولة، ومنها دولة الإمارات”.

وعند سؤالها عن التركيبة السكانية للعملاء في الإمارات، قالت: “إنها مجموعة متنوعة بشكل كبير وتمثل دولًا مختلفة”.

وتبلغ تكلفة الرحلة التي تستغرق 90 دقيقة إلى الفضاء 250.000 دولار (918.125.00 درهم) للشخص، وستمنح الركاب بضع دقائق من اختبار انعدام الوزن.



وأطلقت الشركة أيضاً بدلات فضائية لركابها، وهي معروضة في معرض دبي للطيران لهذا العام. وبدأ رواد المستقبل بالتخطيط لرحلتهم إلى الفضاء.

ووقع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على بدلة الفضاء خلال زيارته لهذا الحدث يوم الأحد.

وتتضمن البدلة Under Armor طبقة أساسية لتنظيم درجة الحرارة والراحة. علاوة على ذلك بدلة الفضاء هذه لديها العديد من ميزات التخصيص، بما في ذلك زر للتواصل مع رواد الفضاء الآخرين، بحسب موقع ahlanlive.