كم يبلغ عدد السيارات حول العالم.. وما هي الدولة العربية المتصدرة؟

ساعدت القروض التي تمنحها البنوك للمواطنين بهدف التمويل لاقتناء سيارات على زيادة عدد السيارات في الدول العربية بشكل خاص وبالتالي زيادتها حول العالم.

هل سألت نفسك يومًا كم عدد السيارات حول العالم أجمع، لا سيما مع اقتناء الأسرة الواحدة أكثر من سيارة وذلك بحسب عدد أفراد الأسرة.

عدد السيارات حول العالم في 2022

من الصعب عن الرقم الصحيح والأكيد بهذا الخصوص، إلا أنه وبحسب خبراء صناعة السيارات فإن عدد السيارات في العالم عام 2022 قد تجاوز 1.7 مليار سيارة، وهو رقم قابل للنمو.

كم عدد السيارات في الوطن العربي؟

بحسب آخر إحصائية عام 2020 فإن المملكة العربية السعودية تصدرت قائمة الدول العربية بحوالي 10 ملايين سيارة، وهي بذلك تمتلك ما يقارب الـ 50% من سيارات الخليج.

وتأتي جمهورية مصر في المرتبة الثانية بعدد 5.2 مليون سيارة، فيما تحل الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث بعدد سيارات يصل إلى 3.53 مليون سيارة.

أنواع السيارات في العالم 2022

بحسب الخبراء في هذا المجال فإن عدد انواع السيارات حول العالم في 2022 يتجاوز 700 ألف طراز، منذ بدء تصنيع السيارات في الماضي وحتى اليوم الحالي.

شركات السيارات في العالم 2022

تهيمن على العالم في مجال صناعة السيارات ما يقارب الـ 60 شركة، هذا إلى جانب أكثر من 200 علامة صغيرة، تعمل على إنتاج السيارات بشكل محدود وخاص.



أكبر 10 سيارات في العالم:

تويوتا

شركة يابانية متعددة الجنسيات، أنتجت عدد من الطرازات مثل كورولا وكامري وفور رانر وتاكوما، بريوس وسيدان السيارة الكهربائية الهجينة، بالإضافة إلى ليكزس.

فولكس فاغن

شركة ألمانية متعددة الجنسيات، من أبرز الطرازات التي انتجتها تيغوان وغولف وجيتا وباسات، وتعتبر بورشة واودي من العلامات الفخمة لهذه الشركة.

ديملر

شركة ألمانية متعددة الجنسيات، من انتاجاتها مرسيدس بينز وميتسوبيشي فوسو وويسترن ستار وسمارت.

فورد

شركة سيارات متعددة الجنسيات من أبرز انتاجاتها فيوجن وماستنغ وإيدج واسكايب وإف-50 ورانجر.

هوندا

شركة يابانية متعددة الجنسيات، تتضمن خطوط إنتاجها عدد من الطرازات مثل سيفيك وأكورد وإنسايت الهجينة وباسبورت وأوديسي وفيت، أكورا.

بي ام دبليو

شركة ألمانية متعددة الجنسيات من انتاجات هذه الشركة بي إم دبليو وميني ورولزرويس.

جينيرال موتورز

شركة سيارات شهيرة متعددة الجنسيات من بين انتاجاتها، شيفي فولت وخليفتها شيفي بولت، جي إم سي وشيفروليه وكاديلاك وبُوِيك.

فيات كرايسلر

شركة إيطالية متعددة الجنسيات، من انتاجاتها فيات وكرايسلر وجيب ودودج ورام.

هيونداي

منشأها في كوريا الجنوبية وهي شركة متعددة الجنسيات تنتج نماذج مثل أكسنت وإلنترا وسوناتا وسانتافيه وتوسان، جينيسس.

نيسان

شركة يابانية متعددة الجنسيات من بيت اصداراتها التيما وماكسيما وسينترا وفيرسا وباث فايندر وروغ وتايتان، ليف، إنفينيتي.