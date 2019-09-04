كم يكسب الموسيقون من عزف ألحانهم في نافورة دبي؟

يمكن للموسيقيين أن يكسبوا ما يصل إلى 20000 دولار في السنة إذا تم عزف موسيقاهم كجزء من العروض التي تقدمها نافورة دبي.

وكانت نافورة دبي قد أطلقت في مايو 2009 وصممت من قبل WET Design، وهي شركة مقرها كاليفورنيا صممت النافورات في فندق Bellagio Hotel Lake في لاس فيجاس، ويمكن للنافورة أن ترش 22000 غالون من المياه لمسافة 500 قدم في الهواء في أي لحظة.

وفي أبريل، وقعت شركة إعمار، المطور لنافورة دبي ومنطقة وسط مدينة دبي، اتفاقية مع Pinkfong، المصمم الكوري لشريط الفيديو الموسيقي “Baby Shark”، و Spacetoon Group، وكيل التراخيص الرسمي لشركة Pinkfong في الشرق الأوسط، لتطوير عرض خاص في نوافير دبي.