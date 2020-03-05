"كورونا" قد يتسبب بإنهاء شركة طيران بريطانية بعد ساعات

من المتوقع أن تنهار شركة "فلايبي" البريطانية للطيران "خلال ساعات"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء.

وكانت الشركة متعثرة منذ أشهر، لكن انخفاض عدد العملاء بسبب المخاوف من فيروس كورونا (كوفيد-19) "زاد من صعوبة الموقف"، وفق ما صرح به مصدر بالشركة لوكالة برس أسوسيشن المحلية.

وأضافت الوكالة أن محادثات أزمة انعقدت أمس الأربعاء من دون التوصل لحل، وأنه من المحتمل أن تشهر الشركة إفلاسها بعد ساعات.