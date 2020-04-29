كورونا قد يجبر الخطوط الجوية البريطانية على فصل 12 ألف موظف

أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية أنها تخطط لتقليص عدد موظفيها بنسبة كبيرة جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وذكرت مجموعة "IAG" الإسبانية، المالكة للشركة في بيان، أن التخطيط الذي يأتي ضمن إعادة هيكلة المجموعة، قد يؤدّي على الأرجح إلى الاستغناء عن 12 ألف موظف.

وأضاف البيان الذي أوردته المجموعة على موقعها الإلكتروني، أن "الشركة حققت في الربع الأول من 2019، أرباحاً قدرها 123 مليون يورو، بينما سجلت في الفترة ذاتها من 2020، خسائر قدرها 535 مليون يورو".

ولفت إلى أن ارتفاع الطلب على السفر مجدداً مثل العام الماضي، قد يستغرق بعض السنوات.

ويعمل في الشركة 45 ألف شخص، وسبق لها أن استفادت من برنامج الحكومة البريطانية لدعم الرواتب، الخاص بالشركات المتضررة من تفشي كورونا.

ووفق آخر حصيلة، بلغت إصابات كورونا في بريطانيا 161 ألفاً و145، توفي منهم 21 ألفاً و678. وتطاول أزمة كورونا جميع مناحي الحياة في بريطانيا، وأظهر مسح شهري، يوم الاثنين، نشرته "آي.إتش.إس ماركت"، أن واحدة من كل ثلاث أسر بريطانية تعاني بالفعل انخفاضاً في الدخل بسبب أزمة فيروس كورونا، وأن وضعها المالي العام يتدهور بأسرع وتيرة في عشر سنوات.

وهوى مؤشر تمويل الأسر الأساسي، الذي يتضمن أيضاً تقييم الأسر لأوضاعها المالية وأمن الوظائف، إلى 34.9 في إبريل/ نيسان من 42.5 في مارس/ آذار، وهي أدنى قراءة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وأسرع تراجع في شهر واحد من بدء المسح في 2009.

