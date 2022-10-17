كوريا الجنوبية تلغي الضرائب على دخل الأجانب من السندات

قال وزير المالية الكوري الجنوبي إن الحكومة ستلغي الضرائب على دخل الأجانب من الاستثمارات في سندات الخزانة وسندات الاستقرار النقدي اعتبارًا من الاثنين 17 أكتوبر.

وفي حديثه للصحفيين في وقت متأخر السبت 15 أكتوبر في الولايات المتحدة بعد اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية، قال تشو كيونغ هو إن الحكومة قررت تقديم موعد الإلغاء الضريبي المزمع من عام 2023 إلى الأسبوع المقبل لتعزيز تدفقات رأس المال في سوق السندات المحلي.

وقالت شركة FTSE Russell، وهي مزود عالمي للمؤشرات، في 30 سبتمبر الماضي إنها أضافت كوريا الجنوبية إلى قائمة لإدراجها المحتمل في مؤشر السندات الحكومية العالمية (WGBI).

وقال تشو "تم تضميننا في قائمة مراقبة WGBI في نهاية سبتمبر لكننا كنا نعتقد أن هناك حاجة لاتخاذ خطوة سريعة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلى سوق سندات الخزانة لدينا".