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كوريا الجنوبية: لم نستورد نفطا خاما من إيران خلال فبراير

منشور 15 آذار / مارس 2020 - 11:38
لم نستورد نفطا خاما من إيران خلال فبراير
أظهرت البيانات أيضا أن خامس أكبر مستوردة للنفط الخام في العالم استوردت في المجمل 11.6 مليون طن من النفط الخام الشهر الماضي
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أشارت بيانات مبدئية من هيئة الجمارك الكورية الجنوبية إن سيؤول لم تستورد نفطا خاما من إيران خلال شهر فبراير شباط الماضي مقابل حوالي مليون طن استوردتها قبل عام

أشارت بيانات مبدئية من هيئة الجمارك الكورية الجنوبية إن سيؤول لم تستورد نفطا خاما من إيران خلال شهر فبراير شباط الماضي مقابل حوالي مليون طن استوردتها قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضا أن خامس أكبر مستوردة للنفط الخام في العالم استوردت في المجمل 11.6 مليون طن من النفط الخام الشهر الماضي مقابل 13.1 مليون طن استوردتها قبل عام.

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Via SyndiGate.info


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