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كيا تخطط طرح نسخة جديدة كليا من سيارة "سبورتج" الرياضية

منشور 31 أيّار / مايو 2021 - 06:51
كيا تخطط طرح نسخة جديدة كليا من سيارة "سبورتج" الرياضية
بلغت المبيعات التراكمية لسيارة "سبورتج" التي طرحتها كيا في العام 1993، أكثر من 6 ملايين وحدة في جميع أنحاء البلاد
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تخطط شركة كيا لطرح نسخة جديدة كليا من سيارة "سبورتج" الرياضية متعددة الاستخدامات للمرة الأولى في 6 سنوات.

تخطط شركة كيا لطرح نسخة جديدة كليا من سيارة "سبورتج" الرياضية متعددة الاستخدامات للمرة الأولى في 6 سنوات.

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وكشفت كيا النقاب عن صور تشويقية للنسخة الجديدة اليوم الاثنين.

وبلغت المبيعات التراكمية لسيارة "سبورتج" التي طرحتها كيا في العام 1993، أكثر من 6 ملايين وحدة في جميع أنحاء البلاد.

وبعد مرور 6 سنوات من طرح الجيل الرابع من "سبورتج"، تخطط كيا لطرح الجيل الخامس.

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وتعتزم كيا، التي اتخذت عبارتها الترويجية الجديدة "الحركة التي تلهم" في أوائل هذا العام، توفير إلهام جديد لعملائها من خلال تطبيق تصميم مميز على "سبورتج" الجديدة وتعزيز قيمتها التجارية.

وقالت كيا إن النسخة الجديدة تتميز بحجم جسمها الأكبر من النسخة السابقة، وتأتي مع مصابيح LED الأمامية بتصميم أنيق ومميز.

كما تأتي أيضا مع الشاشة البانورامية المنحنية بقياس 12.3 بوصة لتصبح أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ومتوسطة الحجم في كوريا الجنوبية، تتوفر بمثل هذه الشاشة.

كلمات دالة:سيارة كيا

Via SyndiGate.info


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