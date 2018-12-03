شاهد: كيا تكشف عن سول الجديدة كلياً

كيا تكشف عن سول الجديدة كلياً

كشفت كيا عن الجيل الجديد من سيارتها المميزة سول بمظهر محافظ على تفرد السيارة وتقنيات تواكب العصر.

بنظرة واحدة ستلاحظ أن سول 2020 تحمل تصميم مشدود رياضي إذ تتميز الواجهة بمصابيح نحيلة وشبك أمامي رياضي كبير، بينما تتميز الفئة الكهربائية بواجهة أقل حدة وتحمل مقبس شحن أمامي، أما التصميم الجانبي فيحافظ على أسلوب سول الكلاسيكي بينما حصلت الخلفية على تصميم جديد يتكون من مصابيح محيطة بالزجاج الخلفي ومخارج عادم وسطية.

التصميم الداخلي يبدو كلاسيكياً بخطوطه العريضة وموضع أجهزة التحكم والقيادة. ولكنه يحمل تقنيات حديثة تشمل النظام الترفيهي ذو شاشة قياس 10.25 إنش مجهز للاتصال بالهواتف الذكية، وتأتي سول بشاشة عرض على الزجاج الأمامي HUD قياس 8 إنش، وتحمل 10 سماعات للنظام الصوتي.

ستتوفر كيا سول 2020 بمحركات متعددة تشمل محرك 2.0 لتر ينتج 147 حصان يتصل بناقل حركة يدوي أو ناقل حركة CVT، وتتوفر فئة GT بمحرك 1.6 لتر ينتج 201 حصان ويتصل بناقل حركة ثنائي الكلتش. أما الفئة الكهريائية فستحمل بطاريات سعة 64 كيلوواط ساعة ومحرك كهربائي بقوة 204 حصان.

ستتوفر سول 2020 في السوق الأوروبي بالفئة الكهربائية حصراً، وستحصل الأسواق العالمية على محركات الوقود إلى جانب الفئة الكهربائية، وستكشف كيا المزيد عن تفاصيل سول قبل إطلاقها إلى الأسواق لاحقاً في العام المقبل.