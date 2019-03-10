شاهد: النموذج الكهربائي من كيا في معرض جنيف (صور)

كيا تكشف عن نموذج كهربائي مميز في معرض جنيف

يشهد معرض جنيف للسيارات في سويسرا ظهور بعض التصاميم الغريبة وغير التقليدية للسيارات المستقبلية، وفي دورة هذا العام، تم الكشف عن العديد من النماذج المستقبلية، ومنها نموذج “Imagine” من كيا.

تبدو سيارة Imagine كسيارة سيدان كهربائية مستقبلية نموذجية وفريدة من نوعها تعتمد على نموذج سيارة Niro الهجين من Kia.

تتميز الواجهة الأمامية بإضاءات LED على شكل جفون النمر، حسب ما صرحت به الشركة مع وجود إشارات الالتفاف على غطاء المحرك، وتأتي السيارة بزجاج أمامي ممتد إلى السقف، واستوحت الشركة تصميم المصابيح الخلفية من سيارتها ستينجر، وحصلت السيارة الاختبارية على عجلات بقياس 22 إنش.

ولكن المثير، هي داخلية السيارة، حيث يتم ترتيب 21 شاشة للهاتف الذكي بشكل متقطع، على على لوحة القيادة، وقال السيد رالف كلوج المدير العام للتصميم الداخلي لشركة كيا أن إضافة الشاشات بهذه الطريقة هي ردة فعل هزلية بسبب المنافسة المستمرة بين بعض شركات السيارات لمعرفة من يمكنه من إنتاج سيارة بشاشة أكبر.

“جدار الشاشة” للهواتف في كيا يمثل طريقة جديدة ومبهجة حول كيفية الابتعاد عن الشاشات الثابتة التقليدية، ورغم أنه يسخر من سحر الشاشة في التشكيلة الحالية للمركبات الكهربائية، فمن المفترض أن تعمل هذه الشاشات لتوفير المعلومات للسائقين مثل عداد السرعة والملاحة والتحكم في المناخ والموسيقى.

نظرًا لأن هذه السيارة نموذج اختباري، فمن غير المتوقع أن نرى هذه الشاشات على السيارة الإنتاجية.

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