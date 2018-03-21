في السعودية... كيا ستينجر GT تفوز بجائزة أفضل سيارة مبتكرة للعام !

كيا ستينجر GT تفوز بجائزة أفضل سيارة مبتكرة للعام

تستمر كيا ستينجر GT بإثارة الإعجاب عالمياً ومحلياً، وهذه المرة كانت جائزة أفضل سيارة مبتكرة للعام من نصيبها.

حصلت ستينجر GT على الجائزة في حفل جوائز PR Arabia السنوي، وحصدت ستينجر GT جائزة أفضل سيارة مبتكرة في السعودية لعام 2017–2018، وتسلم وكيل كيا في المملكة الجائزة في الحفل السنوي الذي أقيم في مدينة جدة قبل أيام معدودة.

تنضم هذه الجائزة إلى جوائز عديدة حصدتها ستينجر GT، فضلاً عن ردود الفعل الإيجابية العالمية والمحلية بعد تجربة السيارة وقيادتها، كيف لا وهي التي تم تطويرها في حلبة نوربرجرنج الألمانية لضمان توفير أداء رياضي مميز ينافس مرسيدس وبي ام دبليو وأودي، دون فقدان عناصر القيادة الأخرى المهمة مثل الراحة والقوة والثبات وتوفير الفخامة والتقنيات الحديثة في آن واحد.

يذكر أن كيا ستينجر GT تحمل محرك V6 ثنائي التيربو بسعة 3.3 لتر، وبقوة 370 حصان، تتسارع من 0 إلى 100 خلال 4.9 ثواني، هذا يعني أنها أفضل من تسارع بورش باناميرا 4 بفارق 0.4 ثواني، وأفضل من بي إم دبليو 440i جران كوبيه بـ0.2 ثواني!

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