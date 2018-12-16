كيا كادينزا 2019 بتحديثاتها الجديدة تظهر للمرة الأولى

شوهدت كيا كادينزا 2019 بتحديثاتها الجديدة لمنتصف العمر للمرة الاولى.

شوهدت كيا كادينزا 2019 بتحديثاتها الجديدة لمنتصف العمر للمرة الاولى. ونلاحظ من الصور بأن السيارة مازالت بمراحلها الإختبارية الإبتدائية.

ومن الصور الأولى، لا يبدو بأن كادينزا ستحصل على بتحديثات كثيرة. التغييرات التي نلاحظها تشمل صدامات أمامية وخلفية جديدة, مصابيح أمامية وخلفية بتصميم محدث بالإضافة الى احتمالية إعادة ترتيب الداخلية و تحسين جودة الخامات المستخدمة.

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