كيفية الاستعلام عن نتائج التجنيد الموحد في السعودية 1444

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن نتائج التجنيد الموحد في السعودية (الترشيح الأولي) للمقبولين بهذه الفترة 1444 هـ، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن نتائج التجنيد في وزارة الدفاع السعودية عبر أبشر، والتي تختص بكل من الرجال والنساء.

نتائج التجنيد الموحد في السعودية 1444

نشرت العديد من وسائل الإعلام السعودية نتائج التجنيد الموحد في وزارة الدفاع السعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية.

الرتب المتاحة

من جانبها بينت الإدارة بأن الرتب المتاحة هي:

جندي.

جندي أول.

عريف.

وكيل رقيب.

رقيب.

القطاعات

وأفادت بأنّ القطاعات هي:

القوات المسلحة السعودية.

القوات البرية الملكية السعودية.

القوات الجوية الملكية السعودية.

القوات البحرية الملكية السعودية.

قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

قوات الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية.

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