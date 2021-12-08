كيف أشتري البيتكوين في الإمارات العربية المتحدة

نظرًا لكونها أول عملة رقمية على الإطلاق، فإن الجميع في جميع أنحاء العالم يريدون شراء العملة التي أحدثت ثورة في عالم المال والأعمال. الآن يتساءل الناس عن كيفية شراء البيتكوين في الإمارات العربية المتحدة.

كيفية شراء البيتكوين في الإمارات العربية المتحدة

بدأ تداول البيتكوين في عام 2015، مع إطلاق أول منصة تداول في الخليج. في حين أن تقنية البلوك تشين هي إحدى أولويات حكومة الإمارات العربية المتحدة، لم يكن تداول العملات الرقمية قانونيًا في الإمارات العربية المتحدة حتى عام 2019. وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات العربية المتحدة لا تعترف بعملة البيتكوين ويعتبرها البنك المركزي غير قانونية ومع ذلك، يمكن للمواطنين شراء الـ BTC وبيعها والاحتفاظ بها، ولكن لا يُسمح لهم بشراء أي شيء بها.

تشتهر دولة الإمارات العربية المتحدة باستجابتها القانونية السريعة مع مستجدات العصر التقنية، حيث أنها تعمل حاليًا على اعتماد أطر قانونية ولوائح جديدة من شأنها أن تجعل منها أكبر مركز لتكنولوجيا العملات الرقمية والبلوك تشين في العالم.



على الرغم من أن أسواق العملات الرقمية معروفة بالتقلب والعديد من عمليات الاحتيال، إلا أن هذا لم يمنع الناس في الإمارات العربية المتحدة من شراء البيتكوين. سواء كنت متعصبًا للعملات الرقمية أو متشككًا فيها، سنرشدك في هذه المقالة إلى كيفية شراء البيتكوين بشكل قانوني في البلد الذي يعتبر من أكثر المناطق الصديقة للعملات الرقمية!

ولكن قبل ذلك، ننصحك بتثقيف نفسك للتعرف على التكنولوجيا التي تقف وراء البيتكوين. شيء آخر يجب أن تعرفه هو أن السوق مليء بمشاريع الاحتيال. هذا هو بالضبط سبب وجوب توخي الحذر الشديد عند اختيارك الاستثمار بأموالك التي تعبت في جنيها.

اختيار منصة تداول قانونية في الإمارات

منصات العملات الرقمية هي شركات توفر سوق يمكن للمستخدمين من خلاله شراء أصولهم الرقمية وبيعها وتداولها مقابل نقود ورقية أو غيرها من العملات الرقمية. تسمح بعض هذه المنصات للعملاء بشراء البيتكوين باستخدام بطاقات الائتمان.

لذا فإن الخطوة الأولى في شراء البيتكوين في الإمارات العربية المتحدة هي اختيار أفضل منصة تخدم هدفك. اختر المنصة بحكمة بناءً على حالتها التنظيمية وعدد خيارات العملات المتوفرة وحجم التداول. أحد الأشياء المهمة هو اختيار منصة تقدم خدمة عملاء جيدة.

بمجرد اختيار منصة، يمكنك بدء رحلتك في عالم تداول البيتكوين عن طريق إنشاء حساب فيها. اعتمادًا على خيارات المنصة، سيُطلب منك تقديم المستندات التي تثبت هويتك. يُعرف هذا الإجراء باسم اعرف عميلك (KYC) ، لذلك لا تأخذ هذا على محمل شخصي.

أضف أموالاً إلى حسابك في المنصة



بعد إعداد حسابك وتوثيقه، يمكنك الآن ربط حسابك المصرفي أو بطاقتك الائتمانية لشراء البيتكوين! نظرًا لأن البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة لا يعترف بعملة البيتكوين كعملة قانونية، فقد لا تسمح لك بعض البنوك المحلية بإيداع الأموال في المنصات التي تقدم خدمات العملات الرقمية. نصيحتنا هي التحقق من ذلك مع مصرفك الشخصي أولاً لتجنب أي عقوبات أو قيود على الحساب.

إذا لم ينجح ذلك بشكل جيد، اعتمادًا على منصة التي اخترتها، تسمح لك بعضها بإضافة أموال نقدًا أو إيداعات نقدية.

شراء بيتكوين

بمجرد أن يكون لديك حساب ممول على منصة تداول، يمكنك الآن وضع أول طلب شراء بيتكوين الخاص بك! من المهم معرفة أن هناك العديد من خيارات التداول المتاحة في المنصات؛ حيث يوفر البعض خيار تقييد الأوامر أو أوامر وقف الخسارة.

خيار آخر هو شراء البيتكوين باستخدام ماكينة الصراف الآلي لعملة البيتكوين، ويمكن أن يساعدك هذا الموقع في الوصول لأقرب ماكينة صراف آلي بيتكوين! ولكن لكي نكون صادقين، من الأرخص استخدام المنصة لأن معظم أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين تتقاضى رسومًا تتراوح من 6 إلى 12٪.

قم بتخزين البيتكوين الخاص بك بأمان

على الرغم من أن العديد من المنصات تقدم محافظ مدمجة، لا يوصى بتخزين BTC الخاص بك على الإنترنت. هناك نوعان من المحافظ: المحافظ غير القابلة لتخزين المفاتيح والمحافظ المستضافة.

يمكن أن تكون المحافظ غير القابلة لتخزين المفاتيح التي تفتح الوصول إلى هذه الأصول الرقمية جهازًا ماديًا أو برنامجًا أو تطبيقًا على هاتفك المحمول أو يمكن أن تكون محفظة خدمة مستضافة. لا يعتمد النوع الأول على طرف ثالث، لذا ستكون مسؤولاً بالكامل عن ممتلكاتك من العملات الرقمية. أفضل المحافظ الأولى التي تتسم بالخصوصية الكاملة في عام 2021: Ledger Nano X و Trezor One و Metamask من بين آخرين.

المحافظ المستضافة هي خدمة يستضيفها طرف ثالث، ومن هنا جاءت تسميتها. يمكنك التفكير في الأمر على أنه كيف يحتفظ البنك بأموالك نيابة عنك. الميزة الأكثر عملية حول هذا النوع من المحفظة هي أنه في حالة نسيان كلمات المرور الخاصة بك ، فلا يزال بإمكانهم استرداد عملاتك بينما إذا استخدمت النوع الأول من المحافظ، فستضيع أموالك إلى الأبد. من بين أفضل المحافظ المستضافة في عام 2021: محفظة Blockchain.com و BitGo.