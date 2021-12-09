كيف أشتري البيتكوين نقدًا أو ببطاقة الائتمان؟

منذ ظهورها لأول مرة في عام 2009، تصدرت البيتكوين عناوين الأخبار وهي الآن موضوع لنقاشات حامية الوطيس بين المتداولين الذين يرغبون في تنويع محفظتهم الاستثمارية.

بالنسبة للمبتدئين، قد يكون شراء البيتكوين لأول مرة مربكًا بعض الشيء. لكن لا تقلق لأن البوابة موجودة لمساعدتك! في هذه المقالة، سنزودك بجميع المعلومات التي تحتاجها حتى تعرف مدى سهولة وسرعة شراء الذهب الرقمي باستخدام النقد أو بطاقات الخصم/الائتمان!



شراء البيتكوين نقدًا

واحدة من أسهل الطرق للحصول على عملة البيتكوين هي شرائها نقدًا لأنها طريقة تضمن الخصوصية وسريعة في العادة. ولكن قبل القيام بذلك، إليك ما عليك القيام به. أولاً، يجب عليك إنشاء حساب في محفظة عملات رقمية لتلقي وتحويل البيتكوين. من بين المحافظ التي ننصح باستعمالها هي محفظة Blockchain.com و BitGo و Nano Ledger.

ثانيًا، الشراء بالنقد يعني أنك إما تشتريه من ماكينة الصراف الآلي خاصة بالبيتكوين أو من شخص في منطقتك يقبل النقود ويرغب في تحويل BTC إلى المحفظة التي أنشأتها سابقًا. تأكد من أنك تعرف هذا البائع شخصيًا أو من المعروف أنه جدير بالثقة.

نصيحة إحترافية: ننصحك بالقيام بعملية الشراء بشكل شخصي وفي مكان عام لجعلها أكثر أمانًا. إذا قررت الشراء من ماكينة صراف آلي بيتكوين، فيمكن لهذا الموقع أن يساعدك في إيجاد أقرب ماكينة صراف آلي للبيتكوين!



إيجابيات وسلبيات شراء البيتكوين نقدًا

الايجابيات:

سريع وسهل ويضمن خصوصية الهوية

لا يتطلب مشاركة المعلومات الشخصية

لا يلزم القيام بعملية تحقق مثل المنصات

سلبيات:

يتطلب وجود أساس قوي من الثقة

من الصعب شراء كميات كبيرة من BTC مقارنة بمنصات التداول

وجود الكثير من عمليات الاحتيال

رسوم أعلى مقارنة بالمنصات ولا تستند إلى أي أسس وتختلف من بائع لآخر (رسوم أجهزة الصراف الآلي 5-10٪ لكل معاملة واحدة)



شراء بيتكوين باستخدام بطاقة الائتمان/الخصم



يمكن أن يكون استخدام بطاقات الائتمان/الخصم لشراء البيتكوين عملية طويلة تتطلب الكثير من عمليات التحقق. على الرغم من أنها ليست الطريقة الأكثر أمانًا لشراء البيتكوين لأنها تضع معلوماتك وتفاصيل بطاقتك وحتى عملاتك في خطر التعرض للاختراق، إلا أنها لا تزال تستحق العناء! إليك ما عليك القيام به لشراء البيتكوين باستخدام بطاقات الخصم/الائتمان بأسهل وأسرع طريقة ممكنة:

أولا: إنشاء محفظة.

ثانيًا: اختر منصة عملات رقمية موثوقة وذات سمعة طيبة ومنظمة ولديها حجم تداول جيد وتدعم بلدك/منطقتك. ثم أكمل تعليمات التحقق من هوية العميل ليتم التحقق من حسابك.

في ملاحظة جانبية، تسمح لك بعض المنصات مثل باينانس بشراء BTC محليًا أو افتراضيًا وبشكل مباشر من شخص آخر شخصيًا أو عبر الويب بشروطك الخاصة باستخدام منصة P2P الخاصة بهم.

نصيحة احترافية: قم بإجراء بحث مكثف قبل الاشتراك في أي منصة حيث يوجد العديد من مواقع الويب المقلدة المزيفة التي تبدو تمامًا مثل منصات التداول محترمة ولكنها تحاول ببساطة سرقة معلومات بطاقتك الائتمانية!

ثالثًا: اربط بطاقة الائتمان/الخصم الخاصة بك بحساب منصة العملات الرقمية

قد تنطوي هذه الخطوة على بعض التحديات لأن الأمر يعتمد على موقعك، والمنصة التي اخترتها، ومزود البطاقة، والبنك نفسه. على سبيل المثال: تبعًا للسياسات التنظيمية أو الداخلية أو قيود مُصدر البطاقة، قد لا تسمح لك بعض البنوك بإيداع الأموال في المنصات أو المواقع المتعلقة بالعملات الرقمية.

نصيحة إحترافية: نصيحتنا هي التحقق من إمكانية استخدام حساب مصرفك الشخصي في شراء البيتكوين أولاً لتجنب أي حظر أو قيود على الحساب.



رابعًا: شراء البيتكوين!

كل منصة تداول لها طريقتها وإرشاداتها الخاصة، لذا تأكد من اتباع تلك الإرشادات على نحو صحيح لتلافي أي أخطاء!

إيجابيات وسلبيات شراء البيتكوين باستخدام بطاقات الائتمان/الخصم:

الايجابيات:

رسوم أقل مقارنة بالشراء من البائع أو صراف البيتكوين

قانوني ومنظم

حدود شراء أعلى

سلبيات:

مشاركة المعلومات الشخصية التي تعرض معلومات هويتك وبطاقتك للخطر

منصات التداول دائمًا عرضة لخطر الاختراق

حدود البنك

خلاصة القول



قد يكون شراء أول عملة بيتكوين أو ساتوشيز (نعم يمكنك شراء أقل من عملة بيتكوين واحدة) تجربة مربكة للغاية ولكنها مثيرة ومجزية في نفس الوقت. بناءً على هدفك الاستثماري، يمكنك تحديد ما يناسبك أكثر! بالإضافة إلى أنه يمكنك استخدام جميع الطرق المذكورة!

أيضًا، هناك شيء آخر مهم يجب معرفته وهو أنه لا يجب عليك ترك عملات البيتكوين الخاصة بك في المنصة بعد الشراء وننصحك بالاحتفاظ بها آمنة مخزنة في المحفظة التي أنشأتها سابقًا.