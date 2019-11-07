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كيف أصبح الجنيه المصري قوي امام الدولار؟

منشور 07 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 10:05
أن قوة الجنيه المصري تعود إلى العوائد التنافسية على أدوات الدين المحلية
أن قوة الجنيه المصري تعود إلى العوائد التنافسية على أدوات الدين المحلية
أبرز العناوين
يأتي أداء الجنيه مع تحسن مؤشرات الاقتصاد، حيث شهد الدولار تراجعا ملحوظا منذ بداية العام الحالي بلغ نحو 11%

تزداد قوة الجنيه المصري أمام الدولار، وذلك بعد مرور 3 سنوات على قرار التعويم الذي وضع حدا لمشاكل اقتصادية استمرت 5 سنوات منذ يناير عام 2011، تم خلالها تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي.

ويأتي أداء الجنيه مع تحسن مؤشرات الاقتصاد، حيث شهد الدولار تراجعا ملحوظا منذ بداية العام الحالي بلغ نحو 11%.

يذكر أن سعر صرف الدولار شهد قفزة كبيرة أمام الجنيه المصري عقب قرار التعويم ليقفز من نحو 7 جنيهات ليلامس مستوى العشرين جنيها.

ويسجل متوسط سعر الدولار نحو 16.09 جنيها للشراء، و16.19 جنيها للبيع، بنهاية أكتوبر مقابل 17.76 جنيها للشراء و18.16 جنيها للبيع خلال نوفمبر الماضي.

وفي هذا السياق، أوضحت محلل الاقتصاد الكلي في شركة برايم القابضة منى بدير، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن قوة الجنيه المصري تعود إلى العوائد التنافسية على أدوات الدين المحلية، مدعومة باستقرار الاقتصاد المصري وتراجع عجز الميزان التجاري والتدفقات إلى البلاد من الإيرادات السياحية التي تجاوزت معدلات عام 2010، لتبلغ 12 مليار دولار العام الماضي، إلى جانب تحويلات العاملين بالخارج التي بلغت نحو 25 مليار دولار.

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Via SyndiGate.info


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