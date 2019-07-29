كيف تتجنب فواتير الهاتف الباهظة عند السفر خارج الإمارات؟

يتطلب قضاء عطلة مثالية في الخارج التخطيط والتنسيق، بدءًا من الوجهة والفندق وإيجاد أفضل الأنشطة للقيام بها.

ومع ذلك، ينشغل البعض في إجازتهم كثيرًا حتى ينتهي بهم الأمر إلى نسيان التحقق من حزمة البيانات الخاصة بهم – وفي النهاية يتم تحصيل مبلغ ضخم من فاتورة هواتفهم.

وقالت هيئة تنظيم الاتصالات (TRA) إنها تدرك أن الاستخدام المفرط للاتصالات المتنقلة أثناء التجوال “يمكن أن يؤدي إلى فواتير كبيرة تسبب صدمة لمستخدمي الهاتف المحمول”.

ولحماية المستهلكين من صدمة الفواتير، أوضح دليل حماية المستهلك في الهيئة أنه اتخذ العديد من التدابير لحماية المستخدمين، بحسب غلف نيوز.

وقالت الهيئة في تغريدة لها على تويتر: “بعد التشجيع من هيئة تنظيم الاتصالات، طورت كل من du و Etisalat تطبيقات جيدة للغاية حيث يمكن للمستهلكين مراقبة استهلاكهم للخدمات (مثل الدقائق و / أو البيانات) ومراقبة نفقاتهم أيضًا”.

وقبل الصعود على متن الطائرة، أكدت هيئة تنظيم الاتصالات أنه يتعين على المستخدمين الاشتراك في باقات التجوال للاستمتاع بأسعار أقل عند التجوال في مختلف البلدان، وتجنب صدمة فاتورة الهاتف المحمول.

“علاوة على ذلك، يُلزم الإطار التنظيمي مقدمي الخدمة بتوفير الوسائل التي يمكن للمشتركين من خلالها مراقبة استهلاك الخدمة في أي وقت”.

وبالنسبة لبعض حزم البيانات، تسمح الاتصالات في دولة الإمارات للمستهلكين بتحديد خطط استهلاك معينة لمساعدتك في إدارة إنفاق بياناتك الشهرية. وستتلقى إشعارًا في كل مرة تعبر فيها نسبة مئوية معينة من الحد الأقصى المسموح به.

وفقًا لقواعد ممارسات اتصالات “تم تطبيق هذه التدابير من أجل تجنب صدمات فواتير العملاء ومنح المرونة لمراقبة وإدارة إنفاقك الشهري”.