كيف تتميز عن غيرك وتلفت انتباه أهم أصحاب العمل؟

أنت اليوم قد أصبحت جاهزاً وحضّرت سيرتك الذاتية للبدء في التقدم الى الشركات التي لطالما حلمت بالإنضمام اليها

على الرغم من التغييرات التي تطرأ على مجالات العمل والقطاعات الإقتصادية وعالم الأعمال بشكلٍ عام، إلا أن عملية التوظيف لا تزال كما هي، إذ انها تتطلب الكثير من المجهود والأبحاث لكي تنطلق في رحلة البحث عن وظيفة الأحلام.

وها أنت اليوم قد أصبحت جاهزاً وحضّرت سيرتك الذاتية للبدء في التقدم الى الشركات التي لطالما حلمت بالإنضمام اليها، ولكن ما إن تقرر الانطلاق، ستلاحظ بأنك لست الوحيد الذي يحلم بالحصول على هذه الوظيفة وأن عدداً كبيراً من الباحثين عن عمل يسعى لتحقيق الهدف عينه.

ما هي العوامل التي ستجذب صاحب العمل الى طلبك؟ كيف ستقوم بالتميز عن غيرك من المرشحين؟ وكيف ستنجح في الحصول على الوظيفة؟

سيجيب بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، عن كافة أسئلتك ويرشدك الى الخطوات التي ستمكنك من الفوز بوظيفة الأحلام.

1. تميّز من خلال سيرتك الذاتية وخطاب المقدمة

جميعنا يعلم أن السيرة الذاتية هي أوّل ما يطلع عليه صاحب العمل حيث لديك 30 ثانية فقط لتترك انطباعاً جيداً لديه. ونظراً لقصر هذا الوقت، وبما أن سيرتك الذاتية هي الأداة الرئيسية لتسويق مهاراتك، يتعين عليك استغلال هذا الوقت بالطريقة الصحيحة. احرص على بناء سيرة ذاتية متميزة خالية من الأخطاء اللغوية والإملائية، تتضمن كافة المعلومات اللازمة عن خبراتك المهنية ومهاراتك. وارفق هذه السيرة الذاتية بخطاب مقدمة مكتوب بطريقة صحيحة كونه يُعتبر جزء لا يتجزأ من سيرتك الذاتية. فقد أشار استبيان بيت.كوم حول“ ممارسات التوظيف في الشرق الأوسط وشمال افريقيا “الى أن 40% من الباحثين عن عمل يرفقون خطاب المقدمة بطلب التوظيف. كما ننصحك بتخصيص سيرتك الذاتية بحسب الوظيفة أو مجال العمل الذي ترغب بالإنضمام اليه.

2. اثبت مهاراتك من خلال منصة التخصصات

سيحتاج صاحب العمل الى معرفة مدى تميزك عن غيرك من المرشحين ليتيح أمامك فرصة اثبات مهاراتك ومعرفتك في مجال العمل. لا تقلق، فالأمر ليس صعباً كما يبدو. كل ما عليك القيام به هو الإنضمام الى منصة تخصصات بيت.كوم، التي تسمح لك بإضافة الأسئلة والإجابة عن الأسئلة المهنية والتعبير عن كافة أفكارك وإضافة المعلومات التي اكتسبتها طوال مسيرتك المهنية. فذلك سيتيح أمام صاحب العمل فرصة التعرف على مهاراتك وشخصيتك بشكلٍ أفضل. كما أنك ستتمكن من توسيع شبكة معارفك والتواصل مع الأشخاص الذين يشاركونك اهتماماتك المهنية. وبناء علاقات متميزة مع المدراء والمهنيين والأصدقاء.

3. تابع طلبك

كما تعلم، قد يتطلب أصحاب العمل الكثير من الوقت للرد على العمل الذي تقدمت اليه والكثير منهم لا يقومون بذلك. لذا إن كنت تريد الإطلاع على حالة طلبك ومعرفة ما إذا كنت مناسباً أو غير مناسباً للوظيفة الشاغرة، عليك متابعة طلبك بنفسك من خلال التواصل مع صاحب العمل عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف. عرّف عن نفسك أولاً واسأل عن الوقت الذي قد يحتاجه صاحب العمل للإتصال بك في حال تم قبول طلبك واسأل كذلك عمّا إذا كنت ستتلقى رداً بالرفض على طلبك في حال لم تكن المرشح المثالي للوظيفة.

4. كن مبدعاً

ابتكر أفكاراً ابداعية للفت انتباه صاحب العمل وجذبه الى مهاراتك. واجعله متحمساً للتعرف عليك أكثر والإطلاع على النجاحات التي ستحققها عند انضمامك الى شركته. تميّز عن غيرك من خلال بناء هوية خاصة بك لا تشبه أحد وذلك من خلال عرض خبراتك المهنية السابقة بطريقة مبدعة وغير تقليدية أو إعداد ملف على شبكة الإنترنت يتضمن كافة المشاريع والنجاحات التي حققتها طوال مسيرتك المهنية.

نتمنى أن تستفيد من إرشاداتنا وتتمكن من النجاح في الحصول على وظيفة الأحلام.

بالتعاون مع Bayt.com

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