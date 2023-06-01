كيف تحصل على NFTs مجاناً في عام 2023؟

البوابة-قد أحدث عالم العملات غير القابلة للتبادل NFTs ثورة في المشهد الرقمي، مما غير طريقة شراءنا وبيعنا وتداولنا للأصول الرقمية. في عام 2023، أصبحت NFTs أكثر قابلية للوصول من أي وقت مضى، حيث توفر مختلف المنصات والمبادرات NFTs مجانية للمستخدمين. إذا كنت ترغب في الانغماس في عالم NFT المثير دون إنفاق الكثير من المال، فأنت محظوظ! سنقوم بهذا المقال بإرشادك خلال أكثر الطرق فعالية للحصول على NFT مجاناً في عام 2023.

1. التوزيع من الشركات:

تظل الهدايا واحدة من أكثر الطرق شعبية للحصول على NFT مجاناً. تنطوي الهدايا على مشاريع العملات الرقمية أو أسواق NFT توزيع الرموز أو المجموعات الرقمية المجانية على أعضاء مجتمعها. احرص على متابعة وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات ومواقع العملات الرقمية للبقاء على اطلاع على الأحداث القادمة للهدايا. انضم إلى مجموعات المشاريع في تطبيق تيليغرام، واتبع حساباتها على تويتر، واشترك في النشرات الإخبارية للتأكد من عدم تفويتك لفرص الهدايا المحتملة.

2. التفاعل مع المجتمع:

تشجع العديد من مشاريع NFT المشاركة النشطة من خلال مكافآت NFT مجانية للمشاركين. تشمل هذه المبادرات غالبًا مهامًا مثل إعادة التغريد والمشاركة والتعليق أو إحالة الأصدقاء إلى المشروع. شارك في الأحداث المجتمعية والمسابقات والهبات التي ينظمها منصات أو خلق NFT. تفاعل مع المجتمع، وقدم تعليقات قيمة، وساعد في الترويج للمشروع لزيادة فرصك في الحصول على NFTs مجانية كمكافأة لجهودك.

3. الألعاب:

لقد تحالف قطاع الألعاب والNFTs، مما أتاح فرصة فريدة لكسب NFT مجانية من خلال اللعب. تسمح الألعاب التي تعتمد على اللعب للكسب للاعبين بجمع وتداول وكسب NFT قيمة عن طريق إكمال المهام داخل اللعبة، أو الفوز في المعارك، أو تحقيق مهام محددة. بعض الألعاب تقدم حتى NFTs كمكافأة للمشاركة في مراحل الاختبار التجريبي الخاصة بها. استكشف عالم الألعاب المبنية على التكنولوجيا القائمة على سلاسل الكتل، حيث يمكن أن تكون مهاراتك واجتهادك مكافأة قيمة من NFTs مرغوبة.

4. حملات وسائل التواصل الاجتماعي:

غالبًا ما يقوم الفنانون والمبدعون ومشاريع NFT بتشغيل حملات وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة الضجة حول أعمالهم. قم بمتابعة الفنانين المشهورين في مجال NFT والمؤثرين والمشاريع على منصات مثل تويتر وانستغرام وتيكتوك. حافظ على متابعة منشوراتهم وإعلاناتهم وتعاوناتهم. في بعض الأحيان، تتطلب هذه الحملات من المشاركين أداء إجراءات محددة مثل المشاركة وعمل تاغ للأصدقاء أو استخدام علامات تصنيف محددة للتأهل للحصول على NFT مجانية. من خلال المشاركة النشطة في هذه الحملات، تزيد فرصك في الحصول على NFTs حصرية.

5. الهبات والهدايا:

تعتبر الهبات والهدايا من NFT وسيلة رائعة للحصول على NFT مجانية مباشرة من الفنانين أنفسهم. قم بمتابعة أسواق NFT والفنانين والمشاريع لتتتبع إصداراتهم وهداياهم. يقوم العديد من الفنانين والمبدعين بإصدار طبعات محدودة من أعمالهم الفنية أو التعاون مع فنانين آخرين، مما يوفر فرصة للفوز بـ NFT مجانية من خلال مسابقات الوسائط الاجتماعية أو الاختيارات العشوائية. احرص على الاستجابة بسرعة عندما ترى هذه الفرص، حيث يكون عدد NFT المجانية المتاحة محدودًا.

مع استمرار تطور قطاع NFT، زادت فرص الحصول على NFT مجانية بشكل كبير. من خلال المشاركة في المسابقات والتفاعل مع مجتمعات NFT، واستكشاف الألعاب التي تعتمد على اللعب للكسب، والانضمام إلى حملات وسائل التواصل الاجتماعي، ومتابعة الهبات والهدايا من NFT، يمكنك بناء مجموعة متنوعة وقيمة من NFT دون إنفاق أي مبلغ. تذكر أن تبقى مطلعًا ونشطًا، وتشارك في نظام NFT لتعزيز فرصك في الحصول على هذه الكنوز الرقمية.